Les syndicalistes et les Gilets Jaunes du Chalonnais tractaient ce matin contre la réforme des retraites

Ce matin, les syndicalistes et les Gilets Jaunes du Chalonnais, opposés à la réforme des retraites, se sont donné rendez-vous pour une opération de tractage, invitant les usagers de la route à les rejoindre pour la retraite aux flambeaux de jeudi et la manifestation de vendredi. Plus de détails avec Info Chalon.