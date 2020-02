À l’IUT de Chalon-sur-Saône, quelques minutes pour convaincre

Hier après-midi, un stage-dating était proposé aux étudiants de l'IUT de Chalon-sur-Saône. Une belle occasion de rencontrer des entreprises du territoire et d'ailleurs. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi, à 15 heures, l'amphithéâtre Annie Anthony était plein à craquer.



En effet, l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Chalon-sur-Saône organisait un stage-dating dans le bâtiment Gestion Logistique et Transport. Cette journée devait aider les étudiants à trouver un stage.



Les candidats avaient l’occasion de passer des entretiens avec des recruteurs intéressés par leur formation à la fois universitaire et technologique. Chaque étudiant dispose de quelques minutes pour convaincre. À l’issue des entretiens, les étudiants déposaient leurs curriculum vitæ (CV).



«Certains d'entre vous se retrouveront sur le marché de l'emploi dès juillet», déclare Gianni Pillon, directeur de l'IUT de Chalon-sur-Saône.



13 entreprises du territoire et d'ailleurs ont répondu à l'appel.



Parmi elles, se trouvaient :



Les Transports Alainé, société logistique dont le siège social se trouve à Mâcon, représentée par Anne Rion, adjointe RH au sein de l'entreprise, et Océane Gautheron, alternante RH. Les Transports Alainé possède un site transport à La Loyère et y emploie plus de 80 personnes.



FedEx Express FR (ex-TNT), géant américain de la livraison, était représenté par Ludovic Onates, qui a fait une année spéciale 2003 à l'IUT de Chalon-sur-Saône. TNT ayant été racheté par la société FedEx, en 2016, le site de Chalon-sur-Saône est «en cours d'intégration», comme nous l'explique Ludovic.



La CERP pour Coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique était également présente à ce stage dating. Représentée par Aurélie Prefot, chef d''exploitation, et Sandra Gaudriot, agent de lancement, la CERP livre une partie de la Saône-et-Loire.



JF Hillebrand, référence mondiale dans le secteur de la logistique des boissons, dont le siège social de cette société allemande en France est à Vignoles (Côte-D'Or), était représenté par Claire-Marie Ouedet, responsable RH, et Justine Gida, assistante RH.



Keolis, opérateur privé de transport public de voyageurs, était représenté par Thibault Vanden Abeele, chargé de mission exploitation pour cette société franco-québecoise.



Locatrans Génélardais, dont le siège social est à Torcy, était représenté par son président, Cyril Gillot, et Christophe André,directeur commercial associé au président de cette société spécialisé dans le transport et les convois exceptionnels qui emploie 110 collaborateurs.



Multilox était représenté par sa directrice générale, Marilyn Perraud. Cette société basée à Sennecey-le-Grand, emploie 20 collaborateurs et possède un entrepôt de 13 000 m2.



La STAC (Société de Transport de l'Agglomération Chalonnaise), filiale locale du Groupe Transdev, était représenté par Charles Troubat, son directeur.



Intermarché, poids lourd français de la grande distribution qui appartient au groupe Les Mousquetaires, était représenté par Alain Amiot, responsable préparations, et Alban Richard, assistante RH en alternance. Il s'agit d'une première participation de l'enseigne à un stage dating organisé par l'IUT de Chalon-sur-Saône.



Les 2 représentants d'Intermarché sont venus pour recruter «profils intéressants» pour le site de la base logistique, près de Dole (Jura), qui double prochainement sa surface. La nouvelle base de 70 000 m2 sera inaugurée au cours du 1er trimestre 2021. Intermarché recrute au moins 150 personnes.



Sobotram, filiale du groupe éponyme, dont le siège social est à Crissey, était représentée par Nadège Poigeaut, responsable exploitation messagerie, Stéphanie Buirey, responsable logistique adjointe, et Lionel Henry, responsable Service Rouge pour Soboroute. L'entreprise spécialisée dans les transports et la logistique emploie 800 personns et possède 500 véhicules moteurs.



Les Transports Brevet, Daunat et les Transports Labouriaux, étaient également présents.

Le stage dating s'est terminé à 18 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati