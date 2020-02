Succès du concours de boules lyonnaises organisé par le club de Chatenoy-le-Royal

La Boule d’Or était présente au rendez-vous !

Le Président du Club de la Boule Lyonnaise du club de Chatenoy-le-Royal, assisté des membres du bureau et de ses licenciés, était plus que satisfait ce jeudi puisque le concours quadrette vétérans sur invitation de la société affichait complet. Ce concours a attiré 16 équipes quadrette vétérans de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents du département voisin (Côte d’Or et de l’Ain : Cras-sur- Ressouyse), sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes régionaux (Sennecey-le-Grand - Le Creusot …) et locaux (Charreaux - Crissey - Cheminots - Boule d’Or et Plateau-Saint-Jean).

L’équipe de la Boule d’Or composée de Georges Desbrosses, Bernard Boivin, Daniel Chevrey et Marc Nuzillet termine 3ème du top 8.

(Photographie des joueurs de la Boule d’Or en compagnie de leur club partenaire et amis de Cras-sur- Ressouyse,)

Enfin l’équipe mixte Maurice Bon (Villefranche ), Patrick Griffonet (Côte d’Or) , Jean Philippe Blondet (Boule d’Or) et André Sanvert (boule Saint Jean) termine 7ème dans du top 8.