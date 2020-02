MUNICIPALES - Benoît Dessaut, adjoint au maire, ne sera pas de la partie

A l'image de Joël Lefèvre, adjoint en charge des espaces publics, c'est Benoit Dessaut, adjoint à la culture qui a annoncé qu'il ne repartait pas aux côtés de Gilles Platret.

"Voilà j'arrive au terme d'une expérience unique au service de la collectivité chalonnaise : être elu et adjoint au maire .

Tous les objectifs de départ qui m'avaient décidé à intégrer l'équipe sont atteints : La ville retrouve sa beauté et son intérêt touristique.... la culture et l histoire y règnent en maîtresse. Les institutions culturelles sont à nouveau sorties des brides qui les tenaient et vont se développer pour le rayonnement de la ville . Je remercie tous ceux qui ont participé à ce travail .

Bien sûr il y a eu quelques frustrations mais elles rendent les réussites encore plus belles. Durant ce mandat j'ai fait des rencontres humaines extraordinaires.

J'espère que la prochaine équipe municipale maintiendra le cap et saura mener à bien les projets ambitieux qui la motivent.

J' ai décidé pour ma part de ne pas en faire partie. Mes projets personnels et professionnels ne me permettraient pas de pouvoir m'y consacrer pleinement" a-t-il publié sur les réseaux sociaux, afin d'expliquer qu'il ne repartait pas pour un nouveau mandat aux côtés de Gilles Platret, qui a officialisé sa candidature ce vendredi.