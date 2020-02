Ils ont fait le Salon des Voyages : des séjours linguistiques d'excellence avec AIMES (7/8)

Parmi les 75 exposants de la 35ème édition du Salon des voyages, il n'y avait pas que des voyagistes et des croisiéristes. Pour preuve, AIMES, depuis plus de 40 ans, l'expert des séjours linguistiques d'excellence. Plus de détails avec Info Chalon.

La 35ème édition du Salon des voyages, un événement organisé par le Groupe Pierre Girardot au Parc des expositions de Chalon-sur-Saône, avait lieu du 17 au 19 janvier.



Si la majorité des 75 exposants répartis dans les 3000 m2 du salon sont des voyagistes ou des croisiéristes, il s'en trouvait d'autres comme le stand de AIMES.



Présent depuis une 10aine d'années sur le salon, AIMES (pour Alliance d'Invitation au Monde, aux Echanges et au Savoir), est une association à but non lucratif, forte d'une expérience de plus de 40 ans dans les séjours linguistiques et les voyages scolaires à l'étranger. Elle travaille notamment en direct avec ses interlocuteurs internationaux, membres reconnus du British Council et de English UK.



AIMES, partenaire du groupe Pierre Girardot depuis 42 ans, dont le siège social est à Chaudenay, près de Chagny, c'est également plus de 60 salariés répartis entre Chaudenay, Londres ou Mataró, près de Barcelone.



AIMES était représenté au salon par Yves Roizot, directeur et salarié de l'association, un des initiateurs de la création de la norme AF NOR, il y a 23 ans.



Organisatrice du tout 1er congrès de l'Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formations en langues (UNOSEL) relatif à l'ébauche de la norme AFNOR Séjours Linguistiques, AIMES impose à toutes ses équipes, française comme étrangères, ainsi qu'à ses partenaires l'application stricte d'une charte de qualité.



Le directeur de l'association était accompagné du président d'AIMES, Jean-Bernard Zacher et d'Ashley Roizot, 21 ans, et Iseline Fèvre, 24 ans. Les deux jeunes femmes s'occupent respectivement des pôles Voyages scolaires et Séjours linguistiques, sous la direction de Perrine Roizot, directrice des 2 pôles.



«Nous avons beaucoup travaillé et fait beaucoup de contacts notamment avec des professeurs et des parents d'élèves», nous précise la responsable du pôle Voyages scolaires, résumant parfaitement l'activité d'AIMES sur ce 35ème Salon des voyages.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati