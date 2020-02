La Police Nationale rappelle le danger lié à la pêche à l'aimant à Chalon sur Saône comme ailleurs

Un obus découvert dans la Genise avait nécessité l'intervention d'une équipe de déminage de Lyon.

Sur leur page Facebook, les policiers Saône et Loiriens rappellent le danger lié à la pêche à l'aimant, et ce d'autant plus qu'un arrêté municipal interdit ce genre d'activité à Chalon sur Saône.

"Le service du déminage de Lyon est intervenu récemment dans la Genise à Chalon sur Saône pour prendre en charge un obus découvert par un pécheur à l'aimant. L'obus allemand de type "Minenwerfer" était utilisé avec les premiers mortiers militaires durant la 1ère guerre mondiale. Beaucoup de munitions datant des deux guerres mondiales sont encore présentes dans notre région et potentiellement actives. La pêche à l'aimant est illégale et surtout risquée lorsque de telles munitions sont découvertes par les pêcheurs. Prudence donc et surtout ne jamais manipuler de tels objets même s'ils paraissent inactifs ! En cas de découverte fortuite de munitions ou d'armes, composez le 17 !"