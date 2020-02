MUNICIPALES - Le Rassemblement National "sera présent à Chalon sur Saône et Mâcon"

Alors que les choses s'activent dans les arrières-cours politiques, le Rassemblement National a confirmé ce lundi matin à info-chalon.com sa présence à Chalon sur Saône pour les prochaines municipales par la voix de Damien Cantin, délégué départemental.

Du côté du Rassemblement National, "notre priorité en Saône et Loire, c'est Chalon sur Saône et Mâcon" souligne Damien Cantin, conseiller régional de Bourgogne-Franche Comté et délégué départemental du Rassemblement National. C'est Franck Diop, âgé de 32 ans qui portera la liste chalonnaise, " à ce stade, nous sommes à 35 colistiers, et nous n'avons guère d'inquiétude à boucler la liste d'ici la fin du mois de février" insiste Damien Cantin. Un "coup d'accélérateur est prévu à partir du 10 février", ainsi "qu'une réunion publique avec une tête d'affiche nationale à Chalon sur Saône" prévient également le délégué départemental. Une seule certitude prévaut, c'est que le Rassemblement National n'entend pas faire l'impasse sur Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé