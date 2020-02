Le Président de l'Université de Bourgogne termine sa tournée des campus par Chalon sur Saône

Alors que son second mandat se termine dans quelques semaines, Alain BONNIN, président de l’université de Bourgogne était en déplacement à l’IUT de Chalon pour présenter ses vœux aux enseignants, personnels et étudiants.

Il terminait une tournée des six campus bourguignons, souhaitant rencontrer une dernière fois l’ensemble de la communauté pour remercier celles et ceux qui, au quotidien, font vivre l’enseignement supérieur et la recherche dans l’académie. Il a notamment saluer l’engagement sans faille du directeur du site, Gianni PILLON ainsi que celle de son prédécesseur Pascal MAUNY.

Il a réaffirmé l’importance des sites comme celui de Chalon et le travail partenarial tissé en confiance avec le Grand Chalon. Les partenaires ont toujours su œuvrés de concert avec des résultats comme l’ouverture d’un 4ème département (carrières juridiques) à l’IUT, l’un des trois ouverts au plan national.

Au cours des deux mandats d’Alain BONNIN, l’université de Bourgogne a vu ses effectifs passés de 26 000, en 2012, à 34 000 étudiants à cette rentrée et elle a participé à la mise en place de nombreuses réformes (Parcoursup, études de santé…). Dans le même temps, elle a remporté de nombreux succès comme son entrée dans le prestigieux classement de Shanghai (elle compte désormais dans les 5% meilleurs établissements au monde) ou encore son récent statut d’université européenne (avec six autres universités d’Allemagne, Estonie, Finlande, Pologne, Italie et Espagne) dont seulement une vingtaine d’universités françaises (sur 80) peuvent s’enorgueillir.

Sébastien MARTIN, président du Grand Chalon, et Nathalie LEBLANC, conseillère régionale de Bourgogne – Franche-Comté, ont chacun pris la parole pour souligner la chance de disposer d’un site universitaire sur le territoire chalonnais. Ils ont salué le travail réalisé par les acteurs locaux de l’université et remercié le président BONNIN pour son action.

Le prochain président de l’université sera élu à l’issue d’un processus qui va débuter les 4 et 5 février prochains.