Aménagement du nouvel accueil du Cimetière de l'Ouest

Afin de répondre à la demande de mise aux normes des établissements recevant du public, un nouvel espace accueil a été réalisé au Cimetière de l'Ouest dans un ancien garage. Plus de détails avec Info Chalon.

Présenté ce mardi, à 15 heures, à la presse, les travaux de réfection ayant débuté en novembre 2019 et terminés en janvier, le nouveau bureau d'accueil du Cimetière de l'Ouest, d'une superficie de 24,7 m2, a été aménagé en lieu et place d'un ancien garage qui accueillait la voiture et un espace de stockage de matériels.



L'ancien accueil n'étant plus adapté à la demande de mise aux normes des établissements recevant du public, notamment à l'attention des personnes à mobilité réduite (PMR). En effet, il ne permettait pas l'accès à cette catégorie en raison d'un escalier de quelques marches et une faible surface d'accueil de 13 m2.

Les travaux réalisés permettent de répondre aux besoins des PMR grâce à un accès de plain-pied.



L'étude de l'aménagement a été confiée aux ateliers de Frédérique, un cabinet d'architecture extérieur, ces travaux ont été également suivis par le servide Patrimoine de la Ville ainsi que par les agents du Pôle Cimetières.



La prestation de la maîtrise d'œuvre est de 28 584 euros TTC pour les 4 cimetières.



Quand à la fourniture et la pose de la baie vitrée, elles ont été réalisées par Duparay, entreprise de Chalon-sur-Saône, pour un montant de 11 555 euros.



L'isolation des combles a également été confiée à l'entreprise Dubois de Charnay-Lès-Mâcon pour un montant de 1528 euros.



Les autres travaux ont été réalisés en régie par le Service des Ateliers municipaux. Ainsi, les travaux d'isolation des murs, de peintures, de pose de carrelage, d'électricité, de menuiserie (mobiliers), de plomberie et de chauffage ont été réalisés par ces mêmes ateliers pour un montant total de 8293 euros.



Le montant total des travaux (hors études*) s'éleve à 21 376 euros.

L'accueil du cimetiètre est composé d'un agent à temps complet un agent assurant 3 jours de présence sur le site.



Près de 2 300 personnes ont été reçu à l'accueil du cimetière en 2019. 44 inhumations ont eu lieu en 2019 dans ce cimetière et 57 demandes de travaux.



Il y a plus de 10 000 concessions dans les 4 cimetières de notre ville.



Depuis les reprises d'inhumation dans les cimetières intra-muros en novembre 2018, 4 achats de columbariums, 3 achats au Cimetière de l'Est, 6 achats au Cimetière de Saint-Jean des Vignes, 10 achats au Cimetière de l'Ouest et 34 au Cimetière Nord.

Informations pratiques

L'accueil du Cimetière de l'Ouest est ouvert de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, du lundi au vendredi.



Horaires d'ouverture du cimetière

Du 1er février 2020 au 15 mars 2020, de 8 heures à 18 heures.

Du 16 mars au 25 octobre 2020, de 8 heures à 19 heures.



Aucun accès dans les cimetières possibles dans les 10 minutes avant la fermeture.



Sortir obligatoirement à la sonnerie de la sirène.



*L'étude sur les 4 cimetières de Chalon-sur-Saône sont de l'ordre de 28 584 euros. Soit un montant total (travaux+ études) de 49 960 euros.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati