Débrayage annoncé ce vendredi à l'hôpital de Chalon sur Saône

Rendez-vous est donné dans le hall de l'hôpital à 14h.

Communiqué de presse de la CGT

A l’heure où un millier de médecins démissionnent de leurs fonctions administratives, où les mobilisations se succèdent pour la défense de l’hôpital public et des moyens financiers à la hauteur, montrons localement notre détermination.

L’hôpital public est exsangue et n’est plus capable d’assurer son rôle de service public, mettant en cause l’égalité d’accès, d’accueil et une prise en charge de qualité sur tout le territoire.

Les réponses du gouvernement ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux.

Les primes accordées aux uns ou aux autres ne servent qu’à nous diviser et ne répondent en rien aux revendications que les hospitaliers portent depuis des mois.

En plein mouvement contre la réforme des retraites : régression sociale d’une ampleur inégalée !! Remise en cause de la pénibilité, augmentation de l’âge d’équilibre pour une retraite à taux plein : IL FALLAIT OSER !!!

La Ministre de la Santé prévoit un meilleur remboursement des appareils auditifs : il faut qu’elle s’équipe rapidement pour mieux entendre la souffrance du milieu hospitalier…

Pas un jour sans que la presse ne relate le manque de lits comme en région parisienne en pleine épidémie de bronchiolite : qu’en sera-t-il en cas d’épidémie de coronavirus ?

Ce jour de saint valentin venez déposer une fleur (une vraie, une en papier …) pour montrer votre attachement à l’Hôpital Public !!!

Ce vendredi 14 février faisons en sorte que les projecteurs soient braqués sur l’Hôpital de Chalon sur Saône !!