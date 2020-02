« Quelques Fleurs » à Chalon-sur-Saône et votre Saint Valentin sera réussie.

Compositions, bouquets et nouveautés sont à découvrir chez cette fleuriste!

Quoi de mieux pour l’amour que de rendre hommage à ceux qui l’on si bien interprété : Michel Sardou (je vais t’aimer) Lara Fabian (je t’aime), France Gall)… et d’offrir un superbe bouquet à celle que l’on aime.

Alors pour être sûr de réussir votre Saint Valentin, rendez-vous dans la jolie boutique « Quelques fleurs », située 25 rue de la Citadelle (en haut de la Citadelle), à Chalon-sur-Saône, où Nadège et son équipe de professionnels sauront vous conseiller pour choisir les plus belles fleurs pour l’être aimé.

Découvrez les dernières tendances de couleurs : des pastels de rose, du fuchsia… mais aussi roses rouges, roses multicolores, amaryllis, tulipes, anémones ou de belles orchidées dans leur plus bel écrin, de nombreux bouquets ou compositions florales, sont à découvrir dans ce commerce !

Pour des bouquets, fleurs et des compositions florales de qualité, c’est chez « Quelques fleurs » qu’il faut aller !

Ouverture pour le jour de la Saint Valentin aux heures exceptionnelles de 7 heures à 20 heures, et livraison sur Chalon et ses environs (service Interflora) !

« Quelques fleurs » est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h, du mardi au samedi de 09 h à 12h et de 14 h à 19 heures et le dimanche matin de 9 h à 12 h 30, renseignements : Tél au 03 85 48 15 36.

