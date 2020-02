Retour sur la 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Chalon-sur-Saône

Retour en détails et en images par Info Chalon sur la 10ème journée de mobilisation à Chalon-sur-Saône contre la réforme des retraites voulu par le gouvernement, à l'heure où le projet de loi est entre les mains des parlementaires.

Hier, jeudi 20 février, à l'appel des Gilets Jaunes du Chalonnais et l'Intersyndicale (CGT, FO, Solidaires et FSU), plus de 650 personnes, selon la Police, entre 700 et 800, selon les syndicats, se sont rassemmblés devant la Maison des Syndicats, aux alentours de 14 heures 30.



Cette nouvelle manifestation contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement, 10ème journée de mobilisation depuis le 5 décembre dernier, intervienait à l'heure où les députés ont commencé à examiner le texte à l'Assemblée nationale.



Notons la présence, parmi les manifestants, de Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, dont vous pouvez retrouver la réaction dans un prochain article à venir sur Info Chalon, mais également d'une 40aine d'individus tout de noir vêtus et au visage dissimulé, à la manière des Black Blocs, brandissant des pancartes anticapitalistes ou contre le système.



Le cortège a défilé dans le calme, au départ de la Maison des Syndicats.



En voici le parcours :



Avenue Monnot, Rue de Belfort, Place de Beaune, Rue Émiland Menand, Place de l'Obélisque, Boulevard de la République, Rue Gauthey, Rue d'Autun, Rue Gloriette, Boulevard de la République.



— Arrivés au croisement avec l'Avenue Niépce, une minute de silence fut observée en hommage à Élodie, une infirmière de 31 ans, mère de 2 enfants, poignardée le 13 février, dans l'unité psychiatrique du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, à Thouars (Deux-Sèvres).



Avenue Jean Jaurès, Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare).



— Des membres de la FSU ont organisé un flashmob sur l'air de «Freed From Desire» de Gala, près de la Gare.



Avenue Georges Pompidou, Rue de la Grange Frangy, Rue Georges Maugey.



— Les manifestants ont marqué un temps d'arrêt devant les bureaux du MEDEF.



Quai Saint-Cosme, Quai Gambetta, Esplanade du Port Villiers, Rue du Port Villiers, Rue du Général Leclerc.



— Les manifestants ont marqué un temps d'arrêt devant la sous-préfecture et des représentants de la CGT, de la FSU de FO et de Solidaires ont pris la parole.



Place du Général de Gaulle, Place de Beaune.



— Le collectif La Méandre a organisé une chenille.



Rue Colette, Place Mathias.



La manifestation s'est terminée aux alentours de 17 heures 30.



L'Intersyndicale et les Gilets Jaunes du Chalonnais appellent à manifester de nouveau le 31 mars.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati