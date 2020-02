À l'attention des bénéficiaires de l'élan de générosité de restaurateurs de Chalon-sur-Saône...

Vous avez jusqu'au samedi 29 février pour utiliser vos bons!

Attention, l'opération de générosité conduite par une dizaine de restaurateurs de Chalon-sur-Saône touche à sa fin!



Lancée officiellement le 15 janvier, cette campagne visait à offrir gratuitement des menus d'une valeur n'excédant pas 9 euros (sans alcool) via plus de 600 bons remis à diverses associations d'aide aux plus nécessiteux (La Croisee Des Chemins, la Sauvegarde 71, les Restos du cœur, etc).



Parmi les restarateurs participant à l'opération figurent, par ordre alphabétique, 1,2, 3 Express, 911 Pizza, ABK Le Suprême, Aladin, Kebab Express, King Crêpes, La Maison de la Pizza, Le 21ème Avenue, Proxi Food, Saveurs des Îles, Sirocco Pizza, ainsi que 2 établissements qui ont souhaité garder l'anonymat.



Comme nous l'indique un des organisateurs, l'opération sera reconduite l'hiver prochain, «en espérant la participation de nombreux autres établissements», rejoignant ainsi les 13 pionniers d'une campagne «amenée à durer dans le temps».



Date butoir de la campagne, samedi 29 février (inclus).



Il nous reste plus qu'à leur dire bravo pour cette remarquable initiative et cet élan du cœur.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati