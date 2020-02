CORONAVIRUS - L'hôpital de Chalon sur Saône se prépare et donne les modalités

Des circuits spécifiques ont été définis, le matériel de soin et hôtelier est à disposition, et le personnel formé à l’accueil des patients potentiels et aux mesures de protection nécessaires. Un suivi de chaque situation est prévu en concertation avec les infectiologues du CHU de Dijon, sous la coordination du Centre 15.

Les principes suivants sont rappelés :

En cas de retour d’un voyage dans une zone à risque (Chine, Singapour, Corée du Sud, régions de Lombardie et de Vénétie en Italie) (Pour consulter l’évolution des zones à risques rendez- vous sur : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-organisa- tion-de-la-reponse-sanitaire-en-bourgogne-franche-comte )