Communiqué de presse

Suite aux décisions et mesures responsables annoncées par le Président de la République et le Premier Ministre, auxquelles nous adhérons totalement .



Ensemble Chalon annonce que la réunion publique organisée ce soir à la petite salle Marcel Sembat est annulée.



En effet, la jauge maximale fixée à 100 personnes ne permettait pas de respecter ces nouvelles consignes dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.



Nous apportons avant tout notre soutiens aux malades et à leurs proches



Et tenons à saluer les personnels de santé qui sont actuellement mobilisés partout en France face à cette crise sanitaire.





Alain Rousselot-Pailley et l’équipe d’Ensemble Chalon