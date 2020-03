MUNICIPALES - A 10h, 2673 Chalonnais ont voté

L'état des lieux de la participation à Chalon sur Saône ce dimanche matin à 10h.

Ce dimanche matin, en pleine épidémie de Coronavirus, le taux de participation à Chalon sur Saône dépasse guère plus de 10 %. Un taux de participation qui n'est pas si éloigné à celui de 2014 qui s'établissait à 12,1 % à 10h. C'est dire que globalement, on se retrouve avec un niveau de participation quelque peu similaire à celui d'il y a 6 ans. A noter que le bureau qui vote le plus ce dimanche matin est le 13 e bureau, celui situé à l'Ecole Lechère. Sur le 21e bureau, une seule personne avait voté ce dimanche matin à 10h.

A 10H, 2673 Chalonnais ont voté contre 3335 en 2014.