MUNICIPALES - La réaction de Nathalie Leblanc et Cultivons Chalon

Ma première pensée va à la situation sanitaire de notre pays, aux personnes touchées par le Coronavirus, au personnel soignant, ainsi qu’aux entreprises, aux commerces et à leurs salariés qui seront impactés par cette crise gravissime.

Elle va avoir de fortes conséquences sur nos quotidiens. La solidarité nationale est requise et des mesures importantes devront être prises pour accompagner nos concitoyens fragilisés et parfois isolés.

Cette crise sanitaire a affecté le scrutin municipal d’hier qui est marqué par une abstention historique. A Chalon comme partout en France la mobilisation a été faible, avec un taux de participation de 37,36%. Sur 26 001 inscrits, seuls 9 714 électrices et électeurs ont pris part au scrutin. Je prends néanmoins acte de la victoire de M. Platret dès le premier tour.

Je constate avec regret que l’absence d’union des forces de gauche et écologistes que j’avais proposée a nui à la dynamique qu’aurait pu provoquer ce rassemblement.

Mais je remercie l’ensemble de mes colistiers, citoyens, bénévoles, militants, élus qui ont œuvrés à mes côtés ces derniers mois avec un sens aigu de l’intérêt général.

Et au nom de notre liste Cultivons Chalon, je remercie chaleureusement les 1181 Chalonnaises et Chalonnais qui nous ont fait confiance et apporté leurs suffrages.

Dès à présent, avec les membres de la liste Cultivons Chalon et les personnes qui nous ont apporté leur soutien, nous poursuivons la réflexion et l’action pour que les valeurs de solidarité, de progrès social et d’écologie soient portées à Chalon et pour permettre qu’enfin les alternances progressistes soient à nouveau possibles dans nos exécutifs locaux, au Conseil municipal et au Conseil communautaire.

Nous restons mobilisés et au service de nos concitoyens.