CORONAVIRUS - Vous souhaitez aider l'hôpital de Chalon - les modalités

L’élan de générosité que vous nous témoignez chaque jour fait chaud au cœur ! A ce jour, 232 particuliers et entreprises nous ont offert leurs services, matériels et dons en tout genre. Mille fois merci !

Pour simplifier les démarches, nous avons mis en place une procédure de donation :

Pour des questions d’hygiène et de sécurité nous n’allons malheureusement plus pouvoir accepter les dons de denrées alimentaires.

En revanche, sans être démunis mais en prenant les devants par rapport à une potentielle accentuation de la crise, nous continuons à rechercher :

- Des masques chirurgicaux

- Des masques filtrants FFP1, 2 ou 3

- Des surblouses en textile non tissé manches longues

- Des tabliers de protection imperméables

- Des gants à usage unique en nitrile (boîtes non ouvertes)

- Des lavettes ou torchonettes à usage unique

- Des gels hydro-alcooliques non consommés (en petite contenance)

Si vous souhaitez faire un don, merci d’envoyer un mail à :

[email protected]

Une personne vous contactera ultérieurement pour venir récupérer ces consommables directement chez vous.

Par ailleurs si vous souhaitez faire un don financier à l’hôpital, c’est le moment ! Vous pouvez envoyer un chèque à :

Service Communication

4 rue du capitaine Drillien

71100 chalon sur Saône

Le chèque est à mettre à l’ordre du trésor public.

Enfin, si vous souhaitez nous apporter votre aide, n’oubliez pas le plus important : restez chez vous ! Vous sauverez des vies.