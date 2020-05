Info-Chalon donne la parole aux Présidents des clubs sportifs chalonnais sur le confinement et le déconfinement à venir : aujourd’hui, Pascal Jacques, Président du Football Club Chalonnais

A suivre très prochainement, les interviews des présidents des clubs du RTC, des Coquelicots, de l’Aviron Chalonnais, du Karathaï, de la Boule d’Or Chalonnaise …

Info-chalon a interviewé Pascal Jacques :

Comment a été vécu le confinement par les sportifs de votre club ?

« Je pense que les joueurs ont vécu très difficilement cette période sur un plan sportif. Les jeunes ont mal compris cette décision gouvernementale, il a été nécessaire de les rappeler à l’ordre pour qu’ils ne fréquentent plus les terrains, un sentiment de frustration domine ! ».

En tant que Président qu’avez-vous eu à apporter comme réponses pendant le confinement à vos licenciés et quelles relations avez-vous eu avec eux ?

« Avant tout, un dialogue de conseils et d explications mais de prudence surtout envers les jeunes dont les rapports ont été très laconiques ! ».

Quelles ont été les questions récurrentes et les problématiques auxquelles votre club a dû s’adapter lors du confinement ?

« A partir du 13 mars, nous avons cessé toutes activités, mis mes éducateurs salariés au chomage partiel (toujours pas reçu l’aide de l état) ainsi que mes 2 contrats civiques (bureaux fermés) sans compter les tournois ‘Green Cup’ et ‘U 13 International’ annulés ! ».

Qu’est ce que le confinement a engendré au point de vue sportif à votre club (classement, catégorie, promotion, montée etc…) ?

« La décision de mettre fin aux championnats, le 13 mars, a entrainé la descente l’équipe B en régionale 3. J’espère néanmoins la montée de l’équipe C en division 3. Sinon, impossible de faire les détections pour les sections sportives ( Le Devoir, Emiland Gauthey ), car les joueurs qui doivent être retenus, le sont que sur dossier scolaire et renseignements donnés par leur club respectif ! ».

A combien estimez-vous les pertes pécuniaires de votre club à cause du Covid 19 et suite à l’annulation de toutes les rencontres sportives ?

« Les pertes financières globales sont estimées à environ de 25000 euros (factures partenaires non réglées, annulations des deux tournois, pertes sur recettes matchs) mais je suis surtout inquiet pour la saison prochaine car je pense que certains sponsors n’auront plus les moyens de nous soutenir et la crise économique va de surcroit engendrer peut-être aussi des difficultés financières pour certains licenciés (à voir le prix des licences). Quant à la question des aides de la FFF et de la LBFC pour les clubs amateurs régionaux, j ai des doutes ! ».

Comment entrevoyez-vous le déconfinement ?

« Pour les activités sportives du club, le déconfinement ne va rien changer puisque la reprise sportive sera prévue au mois d août dans le meilleur des cas ! ».

Etes-vous pour ou contre et pourquoi ?

« Il est primordial que l’activité économique reprenne rapidement tout en respectant les mesures barrières et pour le moral de tous. Il est grand temps de pouvoir bouger ! ».

Dés lors qu’il sera mis en place, quelles seront les prérogatives de votre club ?

« Nous allons renouer le dialogue avec l’ensemble de nos licenciés, finaliser le staff technique pour la saison 2020/2021, prévoir quelques réunions avec les éducateurs, finaliser le recrutement et réunir les membres du Comité Directeur pour préparer l’AG et pour conclure la saison pour juillet. Nous allons élire les nouveaux membres au Comité Directeur pour faire voter le futur budget que nous avons élaboré avec le trésorier (budget à la baisse) et préparer le bilan financier pour le présenter à la CRCC dans les meilleurs délais ! ».

