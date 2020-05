DECONFINEMENT - Une incompréhension face aux rues piétonnes ouvertes... et les bords de Saône interdits à Chalon sur Saône

Alors que la Saône et Loire a connu son premier week-end de déconfinement, info-chalon.com a reçu un certain nombre d'interrogations tout au long de la semaine. Entre l'interdiction de prendre son bâteau et de naviguer sur la Saône ou ailleurs, l'interdiction de déambuler sur les quais à Chalon sur Saône ou tout simplement l'interdiction de se poser sur un banc face à notre rivière ou d'emprunter parcs et jardins... et parallèlement l'autorisation de flaner dans les rues piétonnes, les réactions se sont multipliées, notamment sur les réseaux sociaux. Une forme d'incompréhension entre ce qui est considéré comme un risque pour la santé dans un cas... et pas dans l'autre. Les beaux jours arrivant à grands pas et surtout le rallongement de ceux-ci, certaines interdictions risquent de soulever de plus en plus d'incompréhensions, et ce d'autant plus qu'un certain nombre de milieux confinés ont été autorisés à la réouverture. Une situation face à laquelle les autorités se retranchent derrière les recommandations sanitaires mais pas sûr que cela suffise.

L.G