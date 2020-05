Réouverture, sous conditions strictes, des écoles de Chalon le mardi 2 juin

Ainsi, après évaluation des conditions d’accueil de chaque établissement, sur les 3 766 élèves (maternelles et élémentaires), 1022 enfants pourront être accueillis (273 enfants sur 1 419 élèves de maternelles et 749 enfants sur 2 347 élèves d’élémentaires). Ecole par école, info-chalon.com vous propose les effectifs autorisés.

Communiqué de la ville de Chalon sur Saône

À la demande de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, afin d’assurer la sécurité des élèves, des enseignants et des agents de la Ville, dans une période qui reste marquée par l’épidémie de covid-19, une visite de chaque établissement et de chaque salle de classe a été effectuée par les services de la Ville, en présence des directeurs d’école et des enseignants, afin évaluer, classe par classe, les capacités d’accueil.

La méthode qui a été appliquée par la Ville a consisté dans l’application stricte des préconisations de réouverture des établissements scolaires, telles qu’elles ont été édictées par le protocole sanitaire national.

Sur cette base, il est possible d’envisager une réouverture, sous conditions strictes, de la plupart des écoles de Chalon. Les services de la Ville vont être mobilisés toute la semaine prochaine pour réorganiser les espaces dans les écoles afin de permettre une rentrée sécurisée à la date du mardi 2 juin.

L’école pour qui ?

Les écoles chalonnaises accueilleront les enfants des familles volontaires, dans la limite des places disponibles.

Ainsi, après évaluation des conditions d’accueil de chaque établissement, sur les

3 766 élèves (maternelles et élémentaires), 1022 enfants pourront être accueillis (273 enfants sur 1 419 élèves de maternelles et 749 enfants sur 2 347 élèves d’élémentaires).

Le tableau ci-joint donne un état, école par école, du nombre d’enfants pouvant être accueillis dans le respect des préconisations sanitaires.

Dans ce contexte où le nombre de places disponibles sera potentiellement inférieur au nombre d’élèves désirant reprendre l’école, il appartiendra à l’Education nationale de déterminer quels élèves sont prioritaires.

Les conditions d’accueil dans les écoles

Elles répondent à cinq principes généraux :

le maintien de la distanciation physique,

l’application des gestes barrières,

la limitation du brassage des élèves,

l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et du matériel,

l’information, la communication et la formation.

Température

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.

Avant l’entrée dans les salles de cours, et en présence des parents, une prise de température des élèves pourra être effectuée.

Distanciation physique

Une distance d’au moins un mètre entre élèves doit être respectée aux abords et à l’arrivée dans l’établissement, en classe, dans la cour de récréation, dans les couloirs et dans les sanitaires.

Les salles de classe seront organisées pour respecter cette distanciation d’un mètre, en évitant l’installation de tables en face à face.

Effectifs

La Ville de Chalon a évalué dans chaque classe le nombre d’élèves pouvant être accueillis. Ce nombre ne pourra en aucun cas dépasser 10 personnes par classe, adultes compris, en fonction du volume de la classe et de son encombrement.

Déplacements

Il sera privilégié l’entrée par plusieurs accès pour diviser le volume des flux. Des itinéraires seront mis en place dans l’établissement pour éviter le croisement des élèves. Une signalétique claire et facile à comprendre permettra aux élèves de respecter ce cheminement.

Activités périscolaires

Conditions d’accès

Les activités périscolaires reprendront avec leurs horaires habituels (7h30/18h30 ou 7h/19h pour l’école Vivant-Denon).

Pour les mêmes raisons que les activités pédagogiques en classe, la capacité d’accueil périscolaire sera extrêmement réduite. Les parents devront transmettre les demandes d’inscriptions sur le Portail famille, demandes qui seront ensuite examinées par une commission d’attribution.

Les activités

Les élèves seront accueillis par petits groupes, sans jeux de ballon ou de contact et sans utiliser de matériel sportif manipulable par tous. Seront donc privilégiés des parcours sportifs individuels et des animations utilisant des moyens audiovisuels.

La restauration scolaire

Les repas

Les repas seront « froids » jusqu’à la fin de l’année scolaire, servis sur table de classe pour les maternelles et au restaurant scolaire pour les élémentaires. Dans les restaurants, les files d'attente et les croisements d'élèves dans les couloirs seront limités au maximum par une réorganisation des temps de restauration et des accès aux réfectoires. Bien qu’il ne sera plus servi de repas chauds, une vigilance particulière sera portée sur la qualité et la diversification des menus.

Les parents pourront inscrire leurs enfants à la restauration scolaire, via le Portail famille, dès validation de leurs inscriptions.

Des tarifs en baisse

Tenant compte du fait que des repas chauds ne pourront être servis, le Maire de Chalon a décidé de baisser d’un tiers l’ensemble des tarifs de la restauration.

Information et formation

Les parents seront informés en détail des mesures prises pour cette réouverture par la remise d’un document le premier jour de classe présentant :

les conditions d’ouverture de l’établissement avec les horaires à respecter et une identification des points d’accueil et de sortie,

leur rôle dans le respect des gestes barrières de leur enfant,

les moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes,

les numéros de téléphone utiles,

l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire,

l’organisation des repas…

Les plans de circulation dans l’établissement et d’organisation de chaque salle de classe seront être affichés à l’extérieur pour que les parents puissent en prendre connaissance.

Le personnel municipal sera formé au respect des gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque.

Une pré-rentrée sera organisée dans chaque école, réunissant l’ensemble des intervenants (personnel municipal, enseignant…), afin d’échanger sur la bonne mise en œuvre de ce protocole sanitaire.

Service minimum d’accueil (SMA)

La Ville de Chalon-sur-Saône poursuivra l’organisation actuelle de son Service Minimum d’Accueil, et ce, au moins jusqu’à ce que le département de Saône-et-Loire repasse en zone verte.

Les mercredis et week-ends, le SMA pourra accueillir 20 enfants à Anne Franck.

Pour le SMA les jours d’écoles, 64 places sont disponibles sur 4 établissements. Ce service restera gratuit pour les familles.

Les familles pourront en bénéficier dès leurs inscriptions validées par une commission d’attribution.

École maternelle Maurice Cortot

Cet établissement, dont la configuration et l’application de la méthode pédagogique Montessori ne permettent pas la mise en place du protocole sanitaire, ne rouvrira pas ses portes le 2 juin.