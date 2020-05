Ne laissez pas tomber votre traiteur !

Le Chiffre d'affaires des traiteurs s’appuie majoritairement sur les réceptions : mariages, communions, baptêmes, côté particuliers, congrès, séminaires, assemblées générales, repas et cocktails côté entreprises. Or, depuis le 16 mars dernier, toutes les réceptions ont été annulées et leur reprise ne semble pas s’annoncer pour demain !

Malgré des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu’à 90% par rapport à 2019, aucune aide n’est prévue pour les traiteurs, hormis le chômage partiel. Les exonérations de charges étant accordées pour l’instant aux activités fermées sur décision administrative, ne concernent malheureusement pas les traiteurs.

Les traiteurs de réception sont donc dans une situation particulièrement critique et n’ont pas d’autre choix, pour passer ce cap, que de proposer des menus quotidiens que l’on peut aller chercher ou se faire livrer.

À bon entendeur…