L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (3) - A La Bonne Heure, réouverture annoncée pour ce mercredi

Damien Huguet, patron du restaurant A La Bonne Heure est revenu pour info-chalon.com sur sa réouverture.

L'établissement situé sur le parking du Géant Casino, disposant de 160 places assises passera à partir de demain à 80 paces et une trentaine en terrasse. Depuis un mois maintenant, toute l'équipe de Damien Huguet a mis les petits plats dans les grands afin d'astiquer l'établissement du sol au plafond. "Tout y est passé" confie le patron de l'établissement qui annonce sa réouverture ce 3 juin à 11h45. "Nos 13 salariés ont été placés en chômage partiel. Nous reprenons avec huit compte tenu de la situation".

Une réorganistion des prestations

Deux menus facturés à 11,99 et 12,99 seront désormais proposés à la clientèle d'habitués. Pour le moment, le self-service "sera en stand-by", "les portions seront filmées et piécées". L'établissement sera ouvert comme à ses habitudes du lundi au dimanche, midi et soir. Damien Huguet a profité de l'occasion pour saluer ses salariés qui sont venus donner un coup de main, sur le principe du bénévolat, "donner de l'énergie pour sortir gagnants".

La grande inconnue maintenant ? "Le comportement des clients. Nous on est prêts et tout est fait pour garantir la sécurité de tous".

Laurent Guillaumé