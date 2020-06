A Jean Vilar, les 6e ont repris le chemin du Collège ce jeudi matin

Les 5e seront de retour ce vendredi matin.

Rentrée différenciée pour les élèves de Jean Vilar à Chalon sur Saône. Ce jeudi matin, une partie des 6e a effectué son grand retour après quasi trois mois d'absences. Ce vendredi, ce seront les 5e et à partir du 11 juin, les élèves de 4e et 3e seront accueillis. Regroupés à raison de 15 élèves maximum par classe, les élèves de 6e et 5e auront cours les lundi et mardi et les autres les jeudi et vendredi. Tous les élèves disposeront de masques y compris ceux qui ne sont pas équipés grâce à un stock géré par l'établissement. Côté restauration, la cantine scolaire a repris son activité, en proposant bien évidemment un plat chaud pris en salle de restauration tout en respectant les distanciations physiques recommandées par le protocole de l'Education Nationale.