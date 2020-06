Au Collège Robert Doisneau à Chalon sur Saône, le confinement a révélé bien des personnalités

Emilie Mauffroy-Morin, principale du collège et Jessica Vaudelin principale-adjointe n'ont pas manqué d'efforts tout au long du confinement.

A l'heure de la rentrée des collèges chalonnais, info-chalon.com a fait un petit tour d'horizon afin de donner la parole aux équipes. Du côté de Robert Doisneau, Emilie Mauffroy-Morin et son adjointe Jessica Vaudelin n'ont pas manqué d'énergie en cette rentrée, évoquant toute la gestion mise en place pendant le confinement, une gestion riche en enseignements, pleine de solidarités et d'anecdotes. Sans doute qu'elles garderont en tête, les livraisons de cours photocopiés par leurs soins, à domicile, auprès de familles non connectées. Une initiative à saluer, au regard de l'image que certains peuvent avoir de l'Education Nationale.

De toute évidence, à Doisneau, l'équipe n'a en aucun cas rompu le contact avec les élèves et les familles. "Deux fois par semaine, nous avons privilégié le contact téléphonique avec nos élèves et les familles. Un contact audio qui était largement préférable au simple échange de mails". Un constat lié aussi à la sociologie de l'établissement mais qui fait aussi toute sa richesse.

"Le confinement a permis aussi aux familles de jeter un autre regard sur notre travail" sourient en choeur le duo féminin, qui a noué d'autres relations avec les familles. Des relations qu'elles espèrent voir perdurer dans le temps.

En attendant, en ce jour de rentrée, l'établissement chalonnais était en pleine effervescence, avec l'instauration précise des gestes barrières mais surtout avec une journée dédiée à une vraie prise en charge des élèves et notamment par l'intervention de spécialistes psychothérapeuthes afin que cette journée soit tournée vers "un espace de paroles, un retour de sociabilisation. L'occasion de s'exprimer et de vider les émotions".

Côté scolarité, elle reprendra "normalement" à raison de deux jours par semaine à partir de lundi, avec le maintien des cours à distance.

Laurent Guillaumé