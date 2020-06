Retour en images sur la grande mobilisation à Chalon-sur-Saône pour la défense de l’hôpital public

Ce mardi 16 juin, à Chalon-sur-Saône, les principaux syndicats et collectifs de personnels soignants appelaient à une journée de grève et de mobilisation pour demander plus de moyens et une hausse des salaires. Une démonstration de force qui a réuni plus de 1200 manifestants dans les rues de Chalon-sur-Saône. Retour en images et détails avec Info Chalon.