Coronavirus :  Le Rotary Chalon Saint-Vincent offre 1 000 masques à Emmaüs 

Dans le cadre de son action « Masques solidaires » le Rotary Chalon Saint-Vincent a voulu apporter son aide à Emmaüs Chalon en lui offrant un millier de masques.

Le confinement n’a pas empêché les membres de Chalon Saint-Vincent de mettre en pratique la devise du Rotary « Servir d’abord ». Pendant ces deux mois pas comme les autres le président Christian Verchère et ses amis ont mené à bien plusieurs actions. Dont l’achat de masques chirurgicaux en vue de les offrir à des associations chalonnaises, en liaison avec Jean-Jacques Boyer, sous-préfet, et les services de la sous-préfecture de Chalon. Une action rendue possible grâce aux relations entretenues par le club service chalonnais avec son homologue de Béziers.

Il y a quelques jours le président Verchère, accompagné de Danièle Pierre-Guy, présidente élue, de Claude Mennella, membre de la commission d’organisation, et de Gaby Theulot, responsable communication, est venu au siège d’Emmaüs Chalon remettre officiellement mille masques chirurgicaux à Patrick Bourgeois, président de l’association.

Un geste salué comme il se doit par le président Bourgeois, qui avait à ses côtés le vice-président Patrick Dubey. « Merci au Rotary Chalon Saint-Vincent. Ces masques vont nous être très utiles car nous allons pouvoir en équiper nos salariés, nos personnes en insertion et nos bénévoles, alors que nous reprenons progressivement toutes nos activités ».

G.H.T.