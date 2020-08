L’Harmonie Municipale – La Vaillante de Chalon fait sa pré- rentrée

Près de ­ 6 mois après sa dernière répétition générale, une trentaine de musiciennes et musiciens se sont retrouvés dimanche au Château de la Loyère pour une journée de travail.

A l’initiative des Présidents Philippe Cochet et Jacques Forest, et avec l’aide de la Municipalité de Chalon, tous ont pu profiter d’un temps de répétition avec leur chef Jean Hapillon. La pause repas a permis de recevoir la visite de deux représentants de la Mairie de Chalon pour partager le verre de l’amitié. Avec Madame Bénédicte Mosnier et Monsieur Pierre Carlot respectivement adjointe à la culture et conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, ont été évoqués les projets musicaux de l’orchestre .Dans la période actuelle , où les regroupements sont très limités, les responsables de l’harmonie ont fait part de leurs inquiétudes et des difficultés possibles à organiser les répétitions dans le respect des distanciations de sécurité. Il est évident que sans travail régulier, l’orchestre d’harmonie serait en grande difficulté.

Moment convivial, joie des retrouvailles et travail sérieux pour cette journée parfaitement organisée par les responsables de l’Association. Un grand merci à tous les participants, au chef pour le choix du nouveau programme musical, et aux représentants de la Mairie d’être venus apporter leur soutien à l’orchestre d’harmonie de Chalon, qui vous tiendra régulièrement informé de ses prestations musicales.