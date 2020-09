Vente de vin doux et de corniottes par le Comité de bienfaisance de la Citadelle

À l'occasion de la Saint-Matthieu, fête patronale du quartier, le 19 septembre prochain, le Comité de bienfaisance de la Citadelle organisait une vente de vin doux et de corniottes, ce samedi matin. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce samedi, de 8 heures à midi, le Comité de bienfaisance de la Citadelle organisait une vente de corniottes et de vin doux, à l'occasion de la Saint-Matthieu, patron du quartier, qui aura lieu le 19 septembre prochain.



Créée en 1946, l'association présidée par Didier De Carli,avait pour ce faire installer deux stands, un côté gauche, en bas de la Rue de la Citadelle, et un autre, côté droit, en haut de cette même rue.

Côté gauche, parmi les bénévoles, on retrouvait Anny, Claudette, Anne-Marie, André et Dominique. Du côté droit, c'est Aline, Violaine, Véronique, Jean-François et Michel, qui tenait le stand.



Le fruit de la vente permettra d'organiser un voyage pour les anciens du quartier et de distribuer les colis de Noël. Parmi les gourmands qui se sont pressés sur les deux stands, Nathalie Leblanc, conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition.



«On fait 460 colis de Noël dans le quartier», nous indique le président du Comité de bienfaisance, lequel est également conseiller municipal d'opposition.



Les corniottes grandes et petites proviennent de la Féérie Gourmande et de la Boulangerie de la Citadelle.



«Comme ça, on fait travailler les deux boulangeries du quartier», précise Didier.



Quant au vin doux, il vient de la cave de Buxy.



Il y a 27 bénévoles dans cette association qui organise également une tombola au profit des personnages âgées et handicapées du quartier à 2 euros la carte de souscription. De nombreux lots sont à gagner dont un voyage pour deux personnes, un micro-ondes, un grille-pain, une cafetière Tassimo ou une crêpière. Tirage au sort, le 22 octobre prochain.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati