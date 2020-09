Retour en images sur la séance de dédicace de Nicolas Sarkozy à la librairie Develay (1/2)

Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, répondant à l'invitation du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, était dans notre ville. Après une visite au Centre Hospitalier William Morey, l'ancien président de la République était en séance de dédicace à la librairie Develay, en début d'après-midi. Retour en images avec Info Chalon.

L'annonce a été entendue : nombreux ceux qui étaient présents à la venue de Nicolas Sarkozy à Chalon-sur-Saône, ce lundi 14 septembre.



À 14 heures, l'ancien président de la République était à la librarie Develay pour dédicacer son dernier ouvrage, le premier tome de «Le Temps des Tempêtes», aux éditions de l'Observatoire.



Répondant à l'invitation du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, celui qui fut à la tête de l'État de 2007 à 2012 était, dès le matin, au Centre Hospitalier William Morey, dans le cadre de son engagement dans la lutte contre les cancers pédiatriques.



Avec un style direct, «Le Temps des Tempêtes» est un récit à la première personne qui parle de crise financière, de jeu diplomatique et de politique française, rythmé entre coulisses, vie privée et histoires politiques, sur plus de 500 pages.



«Les ventes se portent très très bien. On a réimprimé le livre. En général, pour une signature, on préconise au libraire de commander de 500 à 600 exemplaires qui partent, en général, en grande majorité», nous indique Sarah Dubriont, responsable événementiel des éditions de l'Observatoire.



«Mais ça c'est pour uniquement pour le cas de monsieur Sarkozy qui est un cas unique en son genre. On a rarement de telles signatures et de telles ventes», poursuit cette dernière qui en est à sa 11ème séances de dédicace en province depuis la sortie du livre.



En effet, top des ventes durant cet été, ce ouvrage fait le bonheur de son éditeur puisqu'en l'espace d'une heure et demie, c'est plus de 300 exemplaires qui ont été vendus.



«C'est toujours un succès incroyable. Du monde qui vient en avance pour être sûr d'avoir leur livre signé, c'est plaisant de voir tout ces gens se déplacer. En tant que maison d'édition, on est vraiment content de voir les lecteurs au rendez-vous pour une dédicace», indique Sarah qui nous précise, au passage, qu'elle est «Creusotine et d'autant plus fière d'être ici à Chalon».



«Pour les libraires, c'est un temps fort et cela marque un attachement à la librairie de centre-ville et aux librairies indépendantes par rapport aux grandes chaînes culturelles», indique de, son côté, Jean Develay, «venu par soutien moral».



Et si la façade de la librairie porte encore son nom, Jean a vendu sa société, la nouvelle propriétaire étant Agnès Pécoul.



«C'est un honneur. C'était intense même! Un peu stressant au départ et après, on était parti», déclare Jean-Noël Ribilier, responsable de la librairie Develay de Chalon-sur-Saône, visiblement satisfait de cette opération sans accroc.



Entre bouteilles de vin, petites attentions, soutien, remerciements pour ces années passées à la tête du pays ou lettres d'enfants, nul doute que l'ancien président de la République a dû apprécier le bon accueil qui lui a été fait par les Chalonnais.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati