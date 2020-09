Assemblée Générale de la Boule d’Or : Un club très convivial!

Avec 46 adhérents, de nombreuses animations, concours, soirées, voyages à l’étranger… dans ce club, tout va bien, merci ! Découvrez le compte rendu de la réunion…

Vendredi, à 17 heures 30, s’est tenue dans l’enceinte du « Clos Papillot » situé allée des Granges forestiers à Chalon-sur-Saône, l’Assemblée Générale de l’Association du club de « la Boule d’Or ». Ce Club qui s’est vu être doté en 2016 par la municipalité de 4 terrains de boules supplémentaires ainsi que d’une nouvelle clôture (2020) avait fêté l’année dernière ses 110 d’existence (1909 – 2019), est en pleine croissance depuis trois ans avec l’arrivée de nouveaux adhérents.

Lors de son A.G qui se déroulait pour la 4e année consécutive en plein air, une vingtaine d’adhérents faisaient face à la tribune composée de gauche à droite de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S (accompagné de Jean Luc Durand), de Georges Desbrosses, Vice-président représentant Bruno Girard, Président du club, absent pour problème de santé, Daniel Diry, secrétaire, Patrice Oger, trésorier et Philippe Finas, Adjoint aux Sports à la Ville de Chalon. On notait également la présence de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des sports

Cette assemblée Générale a commencé par un hommage aux joueurs boulistes décédés au cours de l’année : Michel Marot et Daniel Gonnet.

S’en suivait une allocution à l’assemblée de Georges Desbrosses, d’une lettre d’introduction rédigée par le Président Bruno Girard :

« Je remercie les personnalités de la Municipalité et du Grand Chalon d’être présentes à notre A.G, Thierry Thevenet, Président de L’O.M.S et Jean Luc Durand. Merci à tous d’avoir répondu présent à l’invitation et de l’aide financière et matérielle apportée à notre club. Entre autres les éléments de clôture de qualité que la Ville de Chalon nous a offerts. Merci à Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S pour l’attribution d’une aide financière pour le flocage des sweats et la mise à disposition du minibus pour le voyage en suisse initialement prévu. Je remercie Daniel Cottin pour l’attribution d’une aide financière pour le maintien du nombre de licenciés de notre club. Merci à J.P.B pour l’organisation remarquable des déplacements franco/Suisse depuis 3 ans et de son concours du poulet qui fut encore une belle réussite, le 22 septembre de cette année. Il a su trouver de nouveaux sponsors qui sont très importants pour la vie du club. Merci à madame Michèle Bas pour sa participation financière aux dépenses occasionnées pour l’ensemble des travaux. Merci à Marc Nuzillet, Bernard Perret, Denis Isaïe et Patrick Cassabois pour la mise à disposition d’engins de chantier nécessaires à l’ensemble des travaux de clôture du clos. Merci à l’ensemble des sociétaires, adhérents, bénévoles et sympathisants qui ont participé aux travaux de la clôture. Enfin merci à notre jardinier Philippe Dutroncy pour le soin qu’il apporte à l’entretien des terrains et des espaces verts ! ».

S’en suivait la présentation du rapport financier présenté par le trésorier du club, Patrice Oger pour un exercice excédentaire de 702, 39 euros.

Somme certifiée par les vérificateurs de compte Patrick Guichard et Pierre Limonet. Bilan financier qui sera ensuite adopté à l’unanimité !

Enfin un compte rendu d’activités 2018/2019 était présenté par le secrétaire Daniel Diry qui a fourni certaines explications sur le fonctionnement du club, le nombre d’adhérents, les nouveaux adhérents, le prix des licences qui reste le même, la reconduction pour la saison 2020/2021 les frais d’engagements et de repas pour les concours officiels s’il doit en avoir. Au niveau des licences, 6 départs sont prévus, 2 démissions (Breton et Gros, arrêt de compétition), 2 mutations (Fleury et Jury) et 2 décès mais le club récupère 3 licences voire 6 car trois autres personnes devraient intégrer le club soit un nombre de 46 licenciés pour la prochaine saison. 2 concours au boulodrome se sont très bien passés ainsi que le Maître Joueur au clos et le concours du poulet qui a été une grande réussite aussi. Néanmoins, la Covid 19 nous a empêchée la réalisation de nombreuses animations et autres concours. Suite à cette crise sanitaire et l’absence de certitude sur le fonctionnement du boulodrome, les membres du bureau ont décidé que le clos Papillot resterait ouvert tout l’hiver aux licenciés du club les mardis et jeudis.

S’en suivait l’élection du vote de deux nouvelles candidatures pour intégrer les membres du bureau : Daniel Delarche et Daniel Chevrey. Vote validé pour les deux postulants qui intègrent les membres du bureau.

L’élection du bureau pour un nouveau mandat était ensuite votée à main levée : Bruno Girard reste Président, Daniel Diry reste Secrétaire, Georges Desbrosses reste Vice-président et Patrice Oger, reste Trésorier.

Intervention des personnalités :

Thierry Thevenet : « C’est toujours avec grand plaisir que l’on vient vous voir lors de cette A.G. Je constate qu’il y a toujours le même nombre de personnes présentes et cela représente la bonne dynamique de votre club. Malgré la crise sanitaire, on constate que la vie continue dans les clubs, que se soit comme ici au niveau des travaux que vous avez réalisé avec l’aide de la municipalité : Travaux d’aménagement mais aussi d’embellissement de votre espace sportif. On le constate aussi lors des organisations et de vos différentes compétitions que vous avez pu mener à bien, malgré toutes les problématiques de ces derniers temps liées à l’épidémie de la Covid 19 et cela est un point très positif. Au niveau des finances, on voit encore que cette année les comptes sont sains. Vous arrivez à dégager un résultat positif ainsi qu’une trésorerie sur un compte qui permet d’avoir ½ budget d’avance ce qui prouve une gestion impeccable de votre club. Alors pour cela bravo à tous les dirigeants, Présidents, adjoints, trésoriers et secrétaires [...] Sachez qu’au niveau de l’O.M.S, on vous soutiendra toujours pour les diverses organisations (rencontre internationale avec le club suisse, concours etc) […] Aussi, je vous souhaite à tous une bonne année à venir et une bonne saison. Sachez que c’est toujours avec grand plaisir qu’on passera vous voir lors de vos diverses organisations ou manifestations. Je vous remercie !».

Philippe Finas : « L’année qui vient de passer va rester dans les mémoires et on ne peut pas l’oublier non plus mais cela doit nous donner la force d’affronter ce qui nous attend comme temps futur. Je voudrais vous féliciter pour l’ensemble de ce que vous avez pu apporter à ce secteur de Chalon qui est une entrée de ville importante avec plusieurs milliers de personnes qui passent par jour et qui comme en ce moment ont le temps de contempler vos travauxJe veux vous féliciter pour la tenue du budget absolument remarquable malgré l’absence de compétitions qui auraient pu favoriser votre activité […] Bonne saison sportive et je vous transmets mes meilleurs vœux à vous et au président Bruno Girard qui n’est pas avec nous ce soir ! ».

Dominique Melin : « Je suis ravie d’être là ! Je suis contente d’avoir pu répondre au cours de l’année aux souhaits demandés par le club. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour faire ce beau clos. Je vous souhaite à tous une excellente saison, portez vous bien et faites attention à vous surtout en effectuant vos rencontres sportives, soyez aussi vigilant que vous l’êtes ce soir. Vous me permettrez aussi d’avoir une pensée, bien sûr, pour votre président, on pense bien à lui. Je vous remercie ! ».

S’en suivait une allocution de Kevin Gonnet, le petit fils de Daniel Gonnet, décédé au cours de l’année : « Ici, c’est un peu la famille car quand mon grand père a disparu en début d’année, le club de la Boule d’Or a été là ! Alors physiquement pas autant que vous l’auriez voulu parce que l’épidémie de la Covid 19 était déjà présente mais il y a eu des coups de téléphones réguliers et certains passaient aussi me voir pour prendre des nouvelles. Vous avez été présents autant que vous le pouviez et çà, c’est la famille ! Alors au nom de la famille Gonnet, merci encore à la Boule d’Or, cela nous a fait chaud au cœur que vous soyez à nos côtés ! ».

Il était alors l’heure de partager le verre de l’amitié autour d’un savoureux buffet mis en place par l’excellent Denis Isaie, l’intendant du club.

