Opération Bonnet Rose à la clinique Sainte-Marie à Chalon sur Saône

« Nous avons souhaité nous associer au challenge lancé par ‘Mon Bonnet Rose’ afin de soutenir sa démarche solidaire, porteuse de sens et génératrice de lien social. De plus, dans le contexte sanitaire actuel, le recyclage de tissus et la confection de bonnets de chimiothérapie peut se faire facilement de chez soi, ce qui nous permet de mobiliser le plus grand nombre de personnes. », commente Carole Micheneau, référente de la filière cancérologie de Ramsay Santé.

« J'ai moi-même combattu un cancer du sein en 2017. Durant mon parcours de soins, une personne en fin de traitement m'a donné ses bonnets de chimiothérapie qu'elle ne voulait plus, ce qui m’a aidée à rester coquette durant les soins. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer l’association ‘Mon Bonnet Rose’ afin de donner aux anciennes patientes la possibilité de transmettre leurs bonnets, et à celles en difficulté financière la possibilité d'être bien équipées à moindre coût voire gratuitement. » commente Maureen Govart, Fondatrice de l’association « Mon Bonnet Rose ».

Fin octobre, tous les bonnets confectionnés pourront être déposés auprès des Instituts de Cancérologie du groupe Ramsay Santé.