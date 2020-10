Concert de l’Ecole Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté au Conservatoire du Grand Chalon

Un concert de qualité. Le photoreportage info-chalon.com

Au cours de sa 3e année à la direction de l’Ecole Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté, Viviana Amodeo, entourée de toute son équipe est venue dévoiler au Conservatoire du Grand Chalon, mercredi à partir de 19 heures, toute la richesse et la diversité de ses productions.

‘Une nouvelle fois, l’ESM reste une formation d’excellence gérée par une équipe pédagogique choisie pour ses qualités artistiques et son engagement. Son enseignement est axé sur la création, la médiation et la professionnalisation. Ainsi, une cinquantaine de concerts tout au long de la saison sont prévus et un vaste répertoire est représenté concernant : des musiques anciennes, des musiques de chambre, des musiques électroacoustique, des musiques actuelles…’

Rappelons que l’E.S.M « s’appuie sur des interprétations de compositeurs emblématiques, mais également sur des créations, du théâtre musical, de la musique à l’image, de l’improvisation, des performances et expérimentations... bref, un véritable bouillonnement créatif. Des rendez-vous avec les Concerts de midi, les Ciné-concerts, les Dialogues musicaux, les Master class mais aussi des temps forts avec le festival de l’ESM qui se déploiera en 2 volets, musique de chambre et musiques actuelles ainsi que le programme Side By Side, qui donne une magnifique opportunité pour les étudiants de l’ESM d’intégrer un orchestre de renom en situation professionnelle ! ».

« L’E.S.M rayonne également au niveau international avec le concert Six For Europe fruit d’une collaboration entre 6 pays européen pour un concert à Florence célébrant les 6 droits fondamentaux de la charte européenne. De nouveaux liens cette année avec la création d’un double cursus Franco-allemand en partenariat avec l’Université de Mayence. Des liens renouvelés avec de nombreuses structures professionnelles nationales et internationales : Opéra de Dijon, l’Orchestre de Dijon Bourgogne, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, Les Scènes de Musique Actuelles ! ».

Info-chalon.com était présent au concert proposé au public chalonnais et grand chalonnais dont le programme était :

Pauline Brassac : Réalisation confinée à partir de l’imaginary Landscape N°5 (1952) de John Cage,

Gian Carlo Menoti, ‘Le téléphone’ (extraits), interprétation par Sofie Garcia (chant), Alexia Palais (Clarinette), Gabriel Olivaux (accordéon) et Carole Alonso (piano).

Jeanine Tesori ‘the girl in 14G’, interprétation par Sofie Garcia (chant) et Carole Alonso (piano),

Gladys Roupsard, réalisation confinée à partir de l’imaginary landscape N°5 (1952) de John Cage,

Witold Lutoslawski, prélude ‘Giora Feidman – Shalom Alehem’, interprétation par Charlotte Carpita (clarinette) et Gabriel Olivaux (accordéon),

Mauricio Kagel, ‘Rrrr’ interprétation Jules Claude et Melvin Robert (percussions),

Svitlana Vlasiuk, réalisation confinée à partir de l’imaginary landscape N°5 (1952) de John Cage,

‘Rose Radio’ interprétation par le trio Olivier Py (saxophone ténor), Tom Juvigny (guitare électrique) et François Melville (batterie).

Mentionnons que ce concert s’est déroulé dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid 19, dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

