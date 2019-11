Soirée des Trophées de l’OMS le vendredi 22 novembre 2019

Traditionnelle Soirée des Trophées de l’Office Municipal des Sports qui récompense les sportifs et clubs méritants d’une saison et peut-être un parrain surprise !

Pour cette réunion de Bureau de l’OMS de Châtenoy-le-Royal, il s’agissait pour son président et son équipe de mettre le dernier coup de main à la préparation de la Soirée des Trophées qui aura lieu le vendredi 22 novembre prochain, à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal. Reste à confirmer la venue, ou non, d’un parrain surprise pour cette soirée.

Les derniers Lauréats ont été désignés s’agissant des Trophées remis à des dirigeants méritants au nom du Comité départemental des OMS, la liste des récipiendaires proposée par les clubs a été affinée et bien évidemment les lauréats individuels ou par équipe auront la surprise de leur nomination, au soir de cette cérémonie des Trophées 2019.

A titre individuel ou collectif pas moins de neuf associations, sur les onze adhérentes actuelles à l’OMS, se verront remettre Trophées et Médailles, avec une originalité cette année, chaque président d’association recevra une dotation spécifique à son activité sportive. Un geste très apprécié de la part des présidents ou délégués des clubs au sein de l’OMS.

Il est demandé à toutes les associations de venir en tenue et aux couleurs de leurs disciplines sportives, ce qui devrait donner un bel effet d’ensemble dans la salle des fêtes. Une cérémonie qui sera présidée par le Maire de Châtenoy-le-Royal, Vincent Bergeret et qui verra en préambule, la remise de récompenses à 10 bénévoles du département par le Comite Départemental de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif que préside Gérard Tollard.

A noter que l’Assemblée Générale statutaire de l’Office Municipal des Sports aura lieu le vendredi 13 décembre 2019.

JC Reynaud

Avis d’entraide :

L’ASL Tennis de table recherche une aide financière afin d’acheter du matériel pour son école de tennis de table en plein développement. Il s’agit d’un robot d’entrainement, afin de remplacer celui en place qui est à bout de souffle. Cout total environ 1000€.

Toute aide totale ou partielle est acceptée. Il suffit de s’adresser au Président Jacques Brulé au 03 85 92 95 56 ou par mail à [email protected]