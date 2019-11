Une vie active et conviviale pour le cercle des Ainés

A entendre la présidente Jeanine Di Monte lors de son rapport moral et d’activités, le Cercle des Ainés ne manque pas d’activités pour ses 63 adhérents.

Bien évidemment la présidente a surtout remercier toutes celles et tous ceux qui font que ce club fonctionne dans de bonnes conditions. L’Assemblée générale, 41e de son existence pour le Cercle des Ainés, est la preuve de sa vitalité. Mais surtout de préciser que le Cercle « est avant tout un lieu de camaraderie et de bonne humeur et c’est pour cela que le Club doit continuer à vivre en accueillant de nouveaux adhérents. N’hésitez pas à en parler autour de vous, amis ou connaissances, tout le monde sera le bienvenu. » a précisé la présidente.

Outre les réunions mensuelles du mercredi, avec ses diverses activités, le Cercle des Ainés voyage ou organise entre autre un concours de belote, mais aussi n’oublie de se faire des petits plaisirs gastronomiques autour d’une gestion très saine et un budget de l’ordre de 8600 € sachant cependant qu’une cotisation de 25€ annuelle est demandée aux adhérents.

Une assemblée générale qui a vu la présence d’élus municipaux, dont Monsieur le Maire, Vincent Bergeret, lequel a voulu avant tout saluer chaleureusement et individuellement tous les adhérents du Cercle des Ainés. Il était accompagné pour cette assemblée générale statutaire, par Pierre Grepin, adjoint chargé des bâtiments et membres du Cercle; Marie-Thérèse Boissot, adjointe aux affaires sociales et Bernadette Derain, déléguée aux personnes âgées.

Le Maire a souligné sa satisfaction de voir une trésorerie saine : « De plus vous avez des sorties qui vous permettent de garder ce lien social nécessaire entre tous et qui vous font sortir de chez vous. » Puis de confirmer la mis en route des travaux, fin janvier - début février 2020, de la Résidence Seniors : « Un projet de notre collectivité, mené par notre collectivité et qui a fait l’unanimité au sein du Conseil Municipal. Un établissement que nous gérerons en direct. Je peux vous dire qu’il y a une vraie attention et surtout de vrais besoins. » Puis de souhaiter de bonne fête de fin d’année à tous avant de partager le traditionnel repas de l’Assemblée générale, cette année autour du canard (foie gras et cuisse).

Un excellent moment de convivialité comme aime et réaliser le Cercle des Ainés. Les personnes qui souhaitent rejoindre le Cercle peuvent contacter la présidente Jeanine Di Monte par téléphone au 03 85 87 92 29 ou par mail à [email protected] Les réunions mensuelles ont lieu salle du Foyer Berlioz, 4 avenue Mozart à Châtenoy-le-Royal.

JC Reynaud