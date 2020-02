Reconnaissance municipale aux auxiliaires de vie

Période de voeux et petit cadeau municipal à celles et ceux qui sont au service de personnes âgées souvent dépendantes.

Pas moins de 35 personnes, dont un homme, travaillent sur la commune en tant qu’auxiliaires de vie. Une mission très sociale auprès de personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Une présence chaleureuse qui favorise l’autonomie de la personne aidée et lutte aussi contre l’isolement et l’exclusion sociale.

C’est la raison pour laquelle le Maire, Vincent Bergeret, président de droit du CCAS Arc en Ciel, a voulu réunir en ce début d’année celles et celui qui, tout au long de l’année, apporte souvent ce sourire et des instants de partage de parole auprès de leurs employeurs. Les auxiliaires de vie sont les salariés des personnes aidés et non de la commune.

Le moment pour le Maire de saluer le travail effectué, en relation avec l’équipe du CCAS qui va voir le départ de Christelle Duchaussoy ce prochain mardi 21 janvier, désireuse d’aller sur un autre projet et vivre une autre expérience professionnelle. Elle a su faire l’unanimité tant auprès des personnes âgées en général que de l’équipe d’auxiliaire de vie, voir aussi auprès de info-chalon.com par son désir de vouloir bien communiquer.

Christelle sera remplacée par Stella Bonnaventure et Francis Gressard, lesquels ont déjà bien avancés dans la démarche de service auprès des personnes âgées, avec comme référente au sein du CCAS, Bérengère Pellicier, assistante sociale .

Il est a noté que la liaison entre les auxiliaires de vie et le CCAS est une liaison avant tout sociale permettant de répondre aux besoins connus en actionnant un Service Mandataire qui gère les auxiliaires de vie auprès des employeurs.

« Vous êtes un maillon important de par votre activité et dans l’intérêt de vos employeurs, qui plus est vous n’hésitez pas à nous faire remonter l’information en cas de besoin, pour que nous soyons aussi à l’écoute de difficultés pouvant intervenir, surtout quand on connait l’isolement de certains de nos habitants. C’est pour cela que nous tenons à vous remercier pour le travail que vous faites.» a tenu a souligné le Maire.

Rappelant également la volonté politique de la commune pour répondre aux besoins des Châtenoyens en prenant exemple de la construction des 25 logements d’une Résidence Seniors sur Châtenoy-le-Royal, les travaux devant démarrer le 27 janvier 2020, pour une livraison en juillet 2021. Une résidence qui sera gérée par la commune : « Il est important que l’on puisse proposé à nos anciens qui ont travaillé, cotisé de pouvoir vieillir de façon tranquille. Il faut être conscient de cela pour le futur. » a conclu le maire.

Le travail des auxiliaires de vie en quelques chiffres pour 2019 :

Intervention de 104 employés chez 47 employeurs différents avec 31202 heures d’intervention.

Ce sont 45 contrats CDI et 246 CDD qui ont été signés