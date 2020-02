Une vraie vie culturelle et associative à Châtenoy-le-Royal

Réflexion d’un jour provenant de l’intense activité culturelle et associative sur cette commune de la périphérie chalonnaise.

C’est en constatant que pas moins de neuf manifestations culturelles qui se sont déroulées uniquement dans la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, entre le 1er décembre 2019 et le 7 mars prochain, que l’idée est venue de faire un point sur cette intense vie associative.

Ces neuf manifestations passent par du théâtre, un marché de Noël, un stage de chant et pas moins de cinq concerts différents donnés par Accordéons Musique et Chant, la Banda Desperados, l’association Musique Country, le Gospel et dans quelques jours la soirée Jazz. Pour tous les gouts et tous les âges !

D’accord tout ceci ne peut satisfaire la totalité de population, mais quand à chaque fois la salle des fêtes risque de faire exploser sa jauge d’occupation, que l’on voit des jeunes et des moins jeunes, ont peut se dire que ces programmes sont à la portée de tous ceux qui veulent bien faire l’effort de venir les entendre.

Quelle autre commune, hormis la ville centre de Chalon sur Saône, avec d’autres équipements et pas le même nombre en population, peut se targuer d’avoir autant d’activités à offrir ?

76 associations répertoriées

Il faut dire également que le tissu associatif est important pour une commune de 6300 habitants. Il suffit pour cela de prendre l’agenda distribué gratuitement en fin d’année par la commune, pour se rendre compte des possibilités offertes à tous les habitants de Châtenoy-le-Royal.

Pour le sport ce sont 18 associations aux disciplines diverses et unique pour chacune, dont 12 sont fédérées au sein de l’Office Municipal des Sports, office indépendant de la Municipalité, et pour lesquelles on recense plus de 1200 licenciés dont 500 jeunes.

Pour les autres associations, si nous n’avons pas de chiffres exacts d’adhérents, ce sont 14 associations au titre des Loisirs; 9 associations pour la Culture; du coté des scolaires pas moins de 11 pour les écoles et au Collège, et une douzaine sont à classer dans les associations diverses (Don du sang, SPA, Anciens Combattants, etc …).

Au total ce sont 76 associations recensées dont il faut aussi reconnaitre seulement 42 sont ouvertes à tout public, que l’on retrouvent réunies lors du Forum des associations, lequel aura lieu le samedi 30 aout 2020 au gymnase Louis Aragon.

En tant que Correspondant local de Presse j’entends aussi, ici et là, qu’il pourrait y avoir d’autres activités. Pourquoi pas ! Mais encore faudrait-il que cela puisse drainer suffisamment de monde pour être aussi pérenne que le sont les associations en place actuellement et que les équipements communaux puissent les recevoir compte-tenu des taux d’occupations des locaux et des équipements actuellement.

Cette réflexion du jour est un constat du moment de par, je le répète ma fonction de correspondant local de Presse qui vit et suit sa commune, comme se doit de faire tout Correspondant, dans le seul but d’informer les lecteurs de son support, entre autres en ce qui nous concerne votre site gratuit www.info-chalon.com . Avec comme but essentiel de faire connaitre, au plus grand nombre de lecteurs et de Châtenoyens ou d’extérieurs, ce qu’est la vie d’une commune comme Châtenoy-le-Royal. Il n’y a pas d’autres explications à donner …. ou à supposer ! Cela s’appelle aussi de la conscience professionnelle dans le souci d’une juste, libre et équitable expression.

JC Reynaud