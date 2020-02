Un programme en neuf points dans la continuité du présent mandat avec trois points forts pour cette mandature 2020 - 2026.

C’est par une conférence de Presse que Vincent Bergeret, maire sortant et candidat à sa propre succession, a présenté le programme pour la nouvelle mandature dont les élections municipales ont lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour et le 22 mars 2020 pour un éventuel second tour.

Les Châtenoyens pourront dès ce week-end découvrir dans le détail le programme proposé par la liste « Objectif Châtenoy-le-Royal » avec une originalité dans sa présentation, il sera accompagné d’un document complémentaire retraçant le bilan 2014 - 2020 ou il est clairement précisé :

- ce qui a été réalisé dans le cadre des promesse de campagne

- ce qui est en cours actuellement

- ce qui a été réalisé hors programme de campagne

- ce qui n’a pas été fait et le pourquoi de la chose

Vincent Bergeret rappelant quelques principes : « Nous avons pris des engagements en 2014 et nous les avons réalisés en allant parfois au-delà. Nous proposons un programme ambitieux qui répond aux besoins et aux attentes de Châtenoy-le-Royal.

Un programme chiffré, avec son financement à coté, grâce entre autres aux vraies économies réalisées sur le fonctionnement de la commune tout en privilégiant le bien-vivre et la tranquillité publique. On est vraiment dans la continuité de notre action, autour d’un projet construit entre-nous les membres de l’équipe, avec des idées nouvelles apportées par les neuf nouveaux de la liste. C’est un engagement fort pour progresser, entretenir et créer pour notre commune. »

Un programme en neuf points

Pour bien comprendre les engagements de la liste « Objectif Châtenoy-le-Royal », il y a lieu d’analyser le document fascicule du bilan 2014 - 2020, lequel reprend les réalisations commencées sous le mandat de Marie Mercier de 2014 à 2017 et continuées par Vincent Bergeret depuis 2017 : finances, cadre de vie, les agents à votre service, santé et bien-être, Culture et animation, le CCAS, la vie associative et l’intercommunalité. Une analyse très parlante qui permet ainsi de mieux comprendre les neuf points proposés pour ce mandat à venir :

- L’environnement : une ville à la campagne avec de nombreux aménagements pour garder le cadre environnemental, dans une politique de protection et d’amélioration de l’environnement et de la biodiversité, tout en recherchant les économies possibles encore à réaliser.

- Un des trois points forts est un engagement formel de ne pas augmenter les impôts communaux sur la durée du mandat et ce malgré les réductions de dotations de l’Etat tout en recherchant de nouvelles économies.

- Deuxième point fort, le plan pluriannuel pour assurer la sécurité des habitants en liaison avec le commissariat de police et les services de l’Etat par le déploiement de la vidéo-protection; le renforcement des moyens de surveillance et des actions de prévention, de prévention et médiation par les policiers municipaux.

- Concernant l’enfance et la jeunesse, une priorité sera donnée dans cette direction à travers le numérique, la rénovation des groupes scolaires, de nouvelles aires de jeux dans les quartiers, des actions de prévention, de formation et d’accompagnement des jeunes autour de permis piéton et vélo mais aussi une prévention du harcèlement.

- Après la jeunesse, les ainés ! Afin d’assurer une solidarité et de la convivialité en direction de cette population châtenoyenne nombreuse : prévenir la perte d’autonomie; aider au maintien à domicile, soutien aux aidants, formation à l’outil informatique, accompagner dans les démarches. mais surtout poursuivre les temps de convivialité et de rencontre pour les aînés, sans oublier l’organisation de l’animation, par le CCAS, du futur village senior.

- Santé et handicap sont également dans ce programme, la encore dans la continuité des actions de prévention santé en direction de la population et la finalisation de l’accessibilité voirie et bâtiments pour les personnes handicapées.

- Si la ville n’est pas maitre en la matière, le programme prévoit une dynamique pour l’emploi et les commerces en favorisant l’implantation de commerces et d’entreprises génératrices d’emplois.

- L’avant dernier point met l’accent sur le cadre de vie. Pour exemple l’accompagnement dans la rénovation thermique des logements en lien avec le Grand Chalon; l’aménagement de l’espace public pour une meilleure sécurité; poursuite de l’enfouissement des réseaux et de la rénovation de rues pour permettre ainsi de promouvoir le label « Villes et Villages de France - 4 Fleurs », dont le jury national viendra juger en cette année 2020.

- Quant au dernier point il est le troisième point fort du programme. Garder l’esprit que donne Châtenoy-le-Royal, à l’extérieur comme à l’intérieur, d’une ville dynamique et sportive en aidant les associations culturelles sur des spectacles de qualité ( de citer entre autres Bodeg’Art); d’encourager les fêtes des voisins; d’avoir un engagement important vis à vis du mouvement sportif local et permettre le sport pour tous.

Et deux actions d’importance avec la rénovation des équipements sportifs : terrain synthétique du Treffort et les gymnases Alain Colas et Prévert et sans doute le gros morceau du mandat la construction d’un nouvel équipement avec une salle multi-activités pour répondre aux besoins des associations, dans un esprit de mutualisation de cet équipement.

« Nous sommes conscients que notre commune ne doit pas aller au-delà de sa population actuelle de 6300 habitants. C’est cela qui rend attractif notre commune, cette ville à la campagne, comme beaucoup de Châtenoyens nous ont dit lors de nos rencontres pour le tractage de notre réunion publique. Nous comptons sur le bon sens des Châtenoyens pour cette élection municipale » a conclu Vincent Bergeret, tête de liste de « Objectif Châtenoy-le-Royal », en appelant le plus grand nombre à lire Bilan et Programme afin de poser les questions lors de la réunion publique du mercredi 11 mars 2020, à 20h à la salle des fêtes avenue Maurice Ravel.

JC Reynaud