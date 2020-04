Dimanche 5 avril 2020 : fête des Rameaux et ouverture de la Semaine Sainte

L’Eglise Catholique entre en Semaine Sainte ce dimanche 5 avril 2020, les paroisses se sont organisées conséquemment au confinement pour les célébrations dont celles du Bon Samaritain en Chalonnais.

Un communiqué de l’Evêque du Diocèse d’Autun, Monseigneur Benoit Rivière, indique comment « Vivre le Semaine Sainte en Saône et Loire depuis chez soi ». En effet il est bon de rappeler que le coeur de l’Année liturgique, pour les chrétiens, est la fête de Pâques, laquelle sera bien célébrée le dimanche 12 avril 2020. L’Evêque demande à toutes les paroisses du diocèse et à tous les chrétiens de vivre cette Semaine jusqu’à la grande fête de Pâques.

Dans les maisons ou les appartements, en fonction des modalités de confinement de chacun, il est possible de célébrer les Jours Saints à domicile, sachant que la Semaine Sainte commence ce dimanche 5 avril 2020 avec la Fête des Rameaux, marquant l’arrivée de Jésus à Jérusalem.

Les églises étant fermées, ainsi que les cimetières, confinement oblige, il a été demandé d’être unis « dans la prière, dans la communion spirituelle entre Frères et Soeurs dans le Christ » a souligné Mgr Benoit Rivière, et ce tout en vivant les célébrations liturgiques.

Sur la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais, les deux prêtres, Jean-Robert Courtot, curé de la Paroisse et Laurent Renaud, béniront les Rameaux depuis l’église de Châtenoy-le-Royal à 11h05, pour ensuite célébrer la Messe des Rameaux à huis clos. Il est inutile de se déplacer pour cette circonstance. Une quantité de rameaux sera bénie afin d’être distribuée après le confinement.

Chacun devra rester chez soi en ayant soin, si possible, d’avoir un rameau en main et si possible avec une croix sur soi ou crucifix en vision. Il suffira de signer à l’heure dite de la bénédiction et d’être uni en prière avec les prêtes célébrants.

Une messe filmée, présidée par Mgr Benoit Rivière pourra être visionnée à 9h ce dimanche, sur le site du diocèse http://autun.catholique.fr/ ou éventuellement suivre la Messe sur France 2 à 10h40 dans le cadre du Jour du Seigneur.

Durant les autres Jours Saints de la Semaine, les paroisses du diocèses se sont organisées en fonction de leurs possibilités respectives et de celles mises en place par les prêtres de chaque paroisse, dans le respect de la liturgie de Pâques.

JC Reynaud