La vie associative devrait redémarrer en septembre

Le Forum des associations étant annulé en posant quelques problèmes d’information quant au redémarrage de la vie associative culturelle, de loisirs ou sportive Châtenoyenne. Votre site info-chalon.com tient à être aux cotés des associations.

La rentrée est bien là et l’équipe Châtenoyenne du site d’information www.info-chalon.com, Christian Cléaux et moi-même, a voulu faire un point auprès des associations, mais aussi de la Municipalité, quant à la mise à disposition des salles ou des équipements utilisés par les nombreuses associations qui font la vie sociale de la commune.

Nous avons envoyé un mail à tous les responsables d’associations afin de leur demander comment ils envisageaient la reprise et, par la même, leur proposer notre site pour communiquer sur le possible fonctionnement lié aux conditions sanitaires imposées actuellement ou éventuelles.

Beaucoup sont en attente d’une décision municipale au regard de celles qui utilisent en particulier les salles, soit pour des ateliers, des répétitions, des entrainements pour les activités propres à chacune.

La Municipalité nous a fait savoir par mail le 21 aout qu’une concertation devrait avoir lieu avec les maires de la Première Couronne afin d’avoir une position concordante. Ce qui parait sage afin d’avoir un langage commun et ne pas dépouiller les associations de leurs membres et adhérents.

Il semblerait qu’un accord soit intervenu pour bien remettre en marche la vie associative sur la Première Couronne avec une ouverture des salles et stades pour le 15 septembre, voir à partir du 7 septembre, nous a fait savoir Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal. Bien évidemment sous réserve du respect des règles sanitaires adaptées à la vie de l’association, soit par les Fédérations ou les bureaux de chaque association.

La vie associative va donc reprendre ses droits et surtout son fondement de base : pratiquer une activité sportive, de loisirs ou culturelle pour un meilleur lien social et retrouver une saine activité, tout en étant responsables les uns vis à vis des autres dans le contexte actuel.

JC Reynaud