Le Tir Sportif reprend ses activités sous conditions

Réouverture du stand Guy Chapuis pour tous les tireurs avec des conditions imposées par la Fédération Française de Tir et le bon sens habituel que véhicule l’association.

De toute évidence bon nombre de tireurs piaffaient d’impatience depuis que le stand de tir et toutes les compétitions régionales, nationales et internationales ont été annulées pour cause de Covid, que ce soit à la carabine, au pistolet ou à l’arbalète. C’est avec plaisir que l’on a pu entendre à nouveau revivre le stand Guy Chapuis ce dernier samedi d’Aout 2020, comme d’ailleurs chaque année le Tir Sportif profite de l’organisation du Forum des associations, lui aussi annulé pour les mêmes raisons liées aux consignes sanitaires imposées.

Un poste de tir sur deux

Une nouvelle saison ouvre donc ses portes certes avec des conditions de fonctionnement qui posent quelques problèmes d’utilisation des pas de tir, lesquelles obligent à réduire les postes. La présidente du Tir Sportif, Yvonne Le Floch et son équipe du Comité Directeur a décidé d’organiser les séances de tirs ( carabine et pistolet) de la façon suivante : pour les tirs à 10 mètres ce sont 9 tireurs sur 18 postes qui devront tirer, tout comme pour le tir à 25 mètres ce seront 10 tireurs sur 20. C’est donc un poste sur deux qui sera utilisé obligeant à réduire les temps de tir pour que tout le monde puisse tirer. L’arbalète pouvant exercer son art à l’extérieur, sur le stade Rostand attenant, pour le moment.

Pas de Portes Ouvertes cette année du fait des conditions qui obligent une mise en place plus importante et surtout pouvant créer des risques au regard des bénévoles qui assistent les personnes venues tirer pour découvrir les différentes disciplines. « Nous ne voulons pas prendre ces risques « a souligné la Présidente.

Les inscriptions sont ouvertes

Conséquence du confinement, et du déconfinement lié au Covid, l’année 2020, du moins pour ces 8 premiers mois se résument en une année blanche en matière de compétitions de tous niveaux. La Fédération a cependant fixé des dates pour les Championnats Départementaux et Régionaux ainsi que le Championnat de France 10 mètres In Door 2020 qui aura lieu à Besançon.

Le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal a cependant ouvert les inscriptions qui se font dès l’âge de 8 ans pour les plus jeunes et les entrainements ont lieu aux jours et heures suivants :

- Samedi de 14h à 17h

- Dimanche de 10h à 12h

- Mardi de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h

- Mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

- Vendredi de 20h à 22h

Les inscriptions peuvent donc se faire en fonction de ses horaires et ce dès aujourd’hui mercredi 2 septembre 2020.

JC Reynaud