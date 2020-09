Copains Couleurs, un programme tout en couleur

Pinceaux en main, chevalet et toiles sous le bras, les membres de Copains Couleurs reprennent le chemin de la salle d’activités Berlioz.

Les membres de l’association Copains Couleurs se retrouveront le lundi 28 septembre 2020 pour la rentrée de la saison 2020/2021.

Toutes les dispositions seront prises pour répondre aux mesures sanitaires et conformément à la convention signée avec la mairie.

L’association créée en 2005 se veut être une association de loisirs où chacun peut exercer ses talents ̏d’artistes peintres˝, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

La diminution des effectifs, due aux conditions actuelles, a nécessité une adaptation de l’organisation. Les cours auront toujours lieu les lundis à la salle d’activités Berlioz.

Un seul cours d’aquarelle au lieu de deux de 14h à 16h30 sera animé par Jean-Luc Durand pour les artistes les plus confirmés.

L’atelier aquarelle débutant sera assuré par Pierre Patenet de 17h à 19h30.

Les deux cours d’acrylique et diverses techniques seront faits par Bernard Courtalon à partir de 14h .

Chaque intervenant extérieur assure une prestation par mois en alternance, les autres lundi sont à disposition des membres pour s’exercer à leur talent.

L’association Copains Couleurs prépare son assemblée générale qui aura lieu le lundi 5 octobre à 18h00 salle d'activités Berlioz.

C. Cleaux

Coordonnées pour joindre Copains Couleurs :

Pierre Patenet Danielle Wettling

Tél : 03 85 87 70 76 Tél : 03 85 87 76 78

Mail : [email protected] .fr Mail : [email protected]