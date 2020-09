Aux confins de la Mongolie avec «La Femme des steppes, le flic et l'œuf» jeudi au Mégarama Axel

Jeudi, au Mégarama Axel, la Bobine vous transporte dans les steppes de Mongolie pour «La Femme des steppes, le flic et l'œuf», le nouveau film du Chinois Wang Quan’an, ou les amours entre une bergère mongole et un policier. Plus de détails avec Info Chalon.