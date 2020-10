Domaine Charbonnaud à Rully - 300 bouteilles en vente pour soutenir Spirit of Josette

Afin de venir en soutien à l’association Spirit of Josette, le Domaine Charbonnaud basé à Rully a choisi d’offrir 300 bouteilles en édition limitée.

Membre de l’association Courir Moroges, Benoît Charbonnaud a vu l’un de ses amis, José Utiel, touché par la maladie de Charcot. « J’ai découvert les joies de ce sport au moment où il en a été privé et cela m’a énormément ému. J’ai alors souhaité donner de mon temps et de mon engagement pour cette cause ». C’est ainsi que Benoît Charbonnaud décide d’élaborer une cuvée de Bourgogne rouge, En cortechat 2019, issue de sa meilleure parcelle en Côte Chalonnaise. Avec l’ambition d’offrir 300 bouteilles en édition limitée afin de récolter des fonds et de participer à la création de prototypes. Les bouteilles sont vendues au caveau du domaine, à 20 € l’unité, sous forme de coffret. La somme est intégralement reversée à l’association Spirit of Josette. « Une reproduction de peinture réalisée par José, faite avec son logiciel de reconnaissance oculaire, est également offerte dans chaque coffret ».

Combattre la maladie de Charcot

Pour mémoire, l’association Spirit of Josette a pour but de permettre à toutes les personnes handicapées moteur, prisonnières de leur corps, de sortir quelques instants de cet état. Cette structure a, en effet, pour objectif la fabrication et le prêt (ou la location à très bas coût) de fauteuils « sportifs », pouvant être poussés par un coureur à pied (en compétition ou sous la forme d’une simple balade) ou tractés par un vélo. Les sensations de vitesse et de liberté procurées par ces fauteuils permettent d’oublier temporairement le handicap. Ils participent aussi à créer des liens incroyables entre valides et non valides.

Pour créer le prototype d’un nouveau fauteuil adapté à tout type de handicap (les fauteuils « sportifs » actuellement sur le marché ne répondant pas suffisamment aux besoins liés aux handicaps les plus lourds), l’association a besoin de fonds et d’adhérents. Le prototype est actuellement en cours de conception par des ingénieurs de Plateform 3D, localisée au Creusot, des enseignants et des étudiants du lycée Bonaparte d’Autun. Il devrait être construit fin 2020 et servir de base à la création d’un grand nombre de fauteuils. Idéalement installée à proximité de Voies Vertes, la flotte de fauteuils sera mise à disposition de particuliers, d'associations, de structures œuvrant auprès des personnes en situation de handicap et d'Ehpad.

Pour tout renseignement, tél. : 03.85.87.27.78

Régis Gaillard - En partenariat avec l'Exploitant Agricole de Saône et Loire