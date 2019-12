Vernissage vendredi de l'exposition «Le Cheval...Toute une histoire!» au Musée Denon

Vendredi, en fin d'après-midi, au Musée Denon, avait lieu le vernissage de l'exposition «Le Cheval...Toute une histoire!». Plus de détails avec Info Chalon.

«Le cheval : La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal, qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats», disait le célèbre naturaliste français, Buffon (1707-1788), du cheval, une figure dominante de l'art et l'un des plus anciens thèmes artistiques.



D'abord gibier, puis monture de guerre, bête de somme, de trait ou encore compagnon de loisir, le Musée Denon vous donne rendez-vous tous les jours sauf les mardis et les jours fériés, pour l'exposition qui est consacrée à cet animal qui accompagne l'homme depuis toujours, «Le Cheval...Toute une histoire!».



Vendredi, à 18 heures, avait lieu le vernissage de l'exposition, en présence de Brigitte Maurice-Chabard, conservatrice en chef du Musée Denon et directrice des musées de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Mina Jaillard, conseillière municipale à la Culture, et Benoît Dessaut, adjoint au maire chargé de la Culture et du Patrimoine, pour ne citer qu'eux.



Durant l'époque préhistorique, le cheval était l'un des animaux les plus représentés dans le bestiaire pariétal. D'abord chassé et utilisé comme ressource, avant d'être domestiqué, il y a près de 5000 ans, vraisemblablement dans les steppes d’Asie centrale. L'utilisation de Equus caballus se répand dans toute l'Europe et il restera au service de l'homme des siècles durant.



Omniprésent à l'époque romaine, il est principalement utilisé pour la traction et la guerre; au XIème siècle, le cheval est indissociable de la figure du chevalier, modèle de vertu, de courage et d'héroïsme. Ce fier destrier devient ensuite marqueur social, utilisé pzr les souverains à des fins politiques pour asseoir leur puissance et leur richesse. L'animal participe ainsi à la propagande du pouvoir.



Au XIXème siècle, la société rurale utilise le cheval comme compagnon de travail et de labeur. Fidèle ami de l'homme, il se retrouve sur les champs de bataille avant de devenir compagnon de loisir. Aujourd'hui, devenu animal de compagnie, le cheval est soigné, protégé et essentiellement monté pour le loisir et le sport.



Ce vernissage révérait une teinte particulière avec l'évocation du souvenir de Catherine Michel, décédée une semaine plus tôt. Cette membre de l'équipe du musée avait largement participé à l'élaboration de cette exposition qui mérite vraiment d'être vue. Elle est, entre autres, à l'origine du titre de cette dernière. La conservatrice en chef et le maire ont, tour à tour, rendu un vibrant hommage à cette assistante de conservation du secteur archéologie, qui a travaillé pendant 41 ans au Musée Denon et qui laisse à toutes celles et ceux qui l'ont connue, le souvenir d'une femme d'une grande gentillesse.



Également attristé par cette terrible nouvelle, nous profitons de l'occasion pour réitérer nos condoléances les plus sincères, à Pascal, à Antoine, son fils, à sa famille, ses amis, ses collègues de travail ainsi qu'à toutes les personnes qui ont eu la chance de croiser le chemin de Catherine.



Tous les jours sauf les mardis et jours fériés, «Le Cheval...Toute une histoire!», exposition présentée du 7 décembre 2019 au 27 avril 2020, de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30.

Adresse :

Musée Denon

Place de l'Hôtel de Ville

71100 Chalon-sur-Saône

Contact :

Téléphone : 03.85.94.74.41

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Site Internet : www.museedenon.com



Entrée gratuite

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati