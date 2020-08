Les soirées du parc ou le jardin vagabond à Chalon sur Saône

Le 18 août au Jardin Botanique

Le 18 août prochain, le parc Georges-Nouelle et le jardin géobotanique accueilleront des parenthèses artistiques menées par deux conteuses et plusieurs artistes. Ces promenades qui mêleront le conte, la lecture, la danse, la poésie et les arts visuels seront gratuites et destinées à toute la famille (jauge de 80 personnes). L’expérience sera à la fois individuelle et collective : chaque groupe vivra sa propre expérience, chaque soirée sera différente.

Deux sessions possibles à 18h et à 19h30 (et non plus 20h),

Réservation est obligatoire au 03 85 90 50 90.