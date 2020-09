JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - Le patrimoine de Chalon sur Saône lève le voile ! 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Fenêtre ouverte sur la richesse culturelle de notre ville, les Journées européennes du patrimoine permettent de découvrir Chalon sous un autre regard. La Ville vous donne rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Vous pensez bien connaitre les lieux incontournables et insolites de Chalon ? Soyez certains que les visites organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine vous dévoileront quelques secrets bien gardés. Si les mesures sanitaires liées à la crise du Covid 19 obligent logiquement à limiter les jauges des différentes visites, le programme de ces JEP 2020 est suffisamment diversifié pour que vous puissiez organiser une sortie.

À noter que les visites guidées, gratuites, sont à réserver avant le vendredi 18 septembre à 13h (03 85 93 15 98).

Nous vous proposons de découvrir un florilège des grands rendez-vous (liste exhaustive sur la brochure que vous retrouverez sur le site www.chalon.fr).

LES TEMPS FORTS CHALONNAIS

> LES TEMPS FORTS

VISITEZ, REVISITEZ CHALON DANS LA RUE !

Depuis plus de trente ans maintenant, la Ville et avec elle plusieurs générations de témoins, portent ensemble l’aventure et l’histoire des arts de la rue à un point qui culmine.

Ce théâtre festif humaniste fait de voix et de corps à même le pavé, réveille la mémoire d’une autre dimension, poétique, profonde et spirituelle.

Découvrez ou redécouvrez, au fil d’un parcours d’images dans la ville, les jalons constituant ce patrimoine immatériel.

Renseignements au Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP), dans le cadre des Rendez-vous d’automne www.chalondanslarue.com

➔ Parcours libre dans la ville, carte en mains

Samedi et dimanche, de 10h à 18 h

Rdv : CNAREP, site de l’abattoir, 52 quai Saint-Cosme

➔ Visite commentée sur inscription (03 85 90 94 83)

Samedi à 10h et à 16h

Durée de la visite : 2h

Rdv : CNAREP, site de l’abattoir, 52 quai Saint-Cosme

VISITEZ L’ESPACE DES ARTS

Découverte express des lieux incontournables et backstage : des loges à l'atelier couture, en passant par les espaces scéniques et le salon panoramique au sommet du bâtiment. Prenez de la hauteur !

Renseignements et réservations : 03 85 42 52 12

[email protected]

LE CLOÎTRE SAINT-VINCENT

Après 10 ans de fermeture pour travaux, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent a rouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2019. Il s’agit du seul cloître cathédral conservé en Bourgogne-Franche-Comté. Un lieu à vivre et à revivre !

➔ Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h

RDV : place du Cloître

> VISITES GUIDÉES, SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

Auprès de l’Espace patrimoine (03 85 93 15 98) avant le vendredi 18 septembre, 13h.

L’HOTEL DE VILLE : LE CABINET ET LE BUREAU DU MAIRE

Présentation du Cabinet et du bureau du Maire par Monsieur le Maire.

➔Samedi à 9h, 9h30, 10h

Durée de la visite : 30 min

RDV : 3, place de l’Hôtel-de-Ville

LA TOUR DU DOYENNÉ

Au Moyen Âge, cette tour escalier en briques et en pierres desservait les étages de la maison du doyen des chanoines de la cathédrale. Vendue, démontée, mise en caisse et expédiée à Paris chez un antiquaire, elle est retrouvée et offerte à la ville par le mécène américain Franck Jay-Gould pendant l’entre-deux-guerres.

Visite en compagnie de deux guides-conférenciers des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Les participants pourront gravir la tour et bénéficier d’une lecture de paysage, mais aussi découvrir l’incroyable histoire de ce monument chalonnais.

➔ Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Durée de la visite de la tour : 50 min

RDV : square F. Jay-Gould, quai de l’Hôpital

BASE PÉTROLIÈRE INTERARMÉES : SALLE DU SOUVENIR ET PRÉSENTATION STATIQUE DE VÉHICULE PÉTROLIER MILITAIRE RR

La salle du souvenir de la base pétrolière interarmées présente l’historique du service des essences des armées (SEA), de sa création à nos jours, à travers des scènes reconstituant différentes phases : ces dernières sont illustrées par des mannequins et des matériels d’époque.

En extérieur, la BPIA présentera un véhicule pétrolier militaire, projetable en opérations extérieures.

➔ Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Durée de la visite : 50 min

RDV : entrée de la caserne Carnot - 73, avenue de Paris

> VISITES LIBRES DES LIEUX À (RE)DÉCOUVRIR

ANCIEN HÔPITAL

L’association Abigaïl-Mathieu qui œuvre pour la valorisation et la protection du patrimoine de l’ancien hôpital présentera son action dans la salle « Arcade 1 ». Les membres de l’association et la chargée de mission patrimoine mobilier de la Ville présenteront la souscription publique pour restaurer la salle des étains et le chantier de restauration mené en 2020 avec l’association « Rempart » dans cette même salle, ainsi que dans le réfectoire des sœurs, pièce ornée de boiseries du XVIIIe siècle.

➔ Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

RDV : 7, quai de l’Hôpital

LE PARCOURS DES ILLUSTRES CHALONNAIS

Au gré des monuments, statues, plaques de rues et plaques commémoratives, le promeneur découvrira l’héritage chalonnais dans sa dimension nationale ou locale, inscrit dans la mémoire collective.

➔ Samedi et dimanche de 9h à 19h

RDV : Espace patrimoine

> INSOLITE

« L’ESPACE ENTREPRISE » ANCIEN CENTRE DE RECHERCHE KODAK

Visites guidées par des membres de l’association CECIL :

- présentation de l’industrie de la photographie en France,

- présentation de l’évolution des appareils photographiques et de la fabrication des pellicules.

➔ Samedi de 14h à 18h

➔ Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Visite toutes les demi-heures.

RDV : Espace entreprise, RDC, 12, rue Alfred Kastler (71530 Fragnes-la-Loyère)

LES SERRES MUNICIPALES

Visites guidées des collections végétales du service des Espaces Verts de la Ville de

Chalon-sur-Saône.

Sur réservation auprès du service Espaces Verts : 03 85 43 10 43

➔ Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30

Durée de la visite : 1h30

RDV : indiqué lors de la Réservation

Dans le cadre du plan vigipirate, des contrôles d’identité pourront avoir lieu sur les sites. Merci de vous munir de vos papiers d’identité.

Programme sous réserve de modifications. Toutes les entrées et animations annoncées dans ce programme sont gratuites. Visites guidées ouvertes dans la limite des places disponibles.

Toutes les activités proposées sont soumises au respect des protocoles sanitaires en vigueur. Renseignements complémentaires au 03 85 93 15 98. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.