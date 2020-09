ELAN CHALON - Un lancement en grandes pompes de la nouvelle saison

C’est dans les murs du restaurant La Garenne à Dracy-le-Fort que l’Elan Chalon a convié partenaires, publics et privés, afin de lancer officiellement sa saison 2020-2021.

Covid-19 oblige, c’est une foule masquée qui s’est rendue à Dracy-le-Fort ce jeudi à l’occasion de la présentation officielle de la nouvelle saison de l’Elan Chalon. L’occasion pour le club de renouer avec partenaires, publics et privés, après une fin de championnat brutale et un confinement qui a éloigné les supporters de leur club. Une présentation qui, une fois n’est pas coutume, s’est déroulée sans Dominique Juillot. Cas contact, le président a joué la carte de la prudence, s’exprimant par vidéo interposée. Une excellente opportunité tout de même de remercier aussi bien les collectivités que les entreprises qui continuent à soutenir son club dans une période compliquée, se félicitant « d’une solidarité sans faille. Cela fait chaud au cœur, notamment face aux difficultés rencontrées ». Et de souligner en particulier le soutien apporté par le Département et le Grand Chalon. Ou encore de se réjouir de ne pas avoir cédé aux sirènes du capitalisme au moment où va se mettre en place une indispensable augmentation de capital. Avant d’inciter à ne pas se laisser abattre face à la crise actuelle « car nous devons continuer à nous rencontrer, à échanger, à commercer » tout en invitant à une indispensable prudence. Une intervention qui a aussi permis de mettre en avant le futur match de Jeep Elite du lundi soir diffusé gratuitement sur L’Equipe TV. « C’est une bonne nouvelle. Nous serons vus par le plus grand nombre et cela offrira une bonne visibilité à nos partenaires ». Un championnat « qui, pour nous, sera difficile. Il faudra mobiliser beaucoup de ressources mentales et physiques. Dans le groupe, il y a cette saison pas mal de joueurs qui ont une revanche à prendre, des choses à prouver ».

Label victoire

Alors que le Département va apporter un important soutien financier au centre de formation et que Le Grand Chalon par l’entremise de Sébastien Martin a confirmé son implication auprès du club, le club s’est vu distingué par la Ligue Nationale de Basket. En effet, l’Elan décroche pour la deuxième année consécutive le Label Or. Il est le seul dans l’hexagone, avec Strasbourg, à bénéficier d’une telle reconnaissance. Preuve d’une remarquable organisation avec un record historique de points récoltés par le club chalonnais ! Avec, à la clé, un joli chèque de 90.000 €.

Quant au volet sportif, le coach Julien Espinosa a rappelé les conditions difficiles de ces derniers mois. « Six mois sans lien, six mois à ne pas se sentir utile, six mois à se demander quel sera notre rôle. Ce furent des mois d’introspection sans savoir quand nous allions reprendre ». Testés toutes les semaines, les joueurs ont entamé les matchs amicaux avec beaucoup d’incertitudes. « Il nous faut trouver notre vitesse de croisière, une complémentarité ». Ne reste désormais que quelques jours afin de peaufiner une préparation qui doit permettre au club de reprendre sa juste place, c’est-à-dire, en haut du classement de Jeep Elite.

Régis Gaillard