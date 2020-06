ELECTIONS MUNICIPALES - la participation était de 34,67% à 17h, en baisse de 4 points par rapport au 1er tour

Le taux de participation à 17h atteint 34,67% pour ce second tour des élections municipales, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Un score plus faible qu'au premier tour de mars dernier (38,77%) et bien plus qu'aux second tour de 2014 (52,36%) et de 2008 (54,45%).

En Saône et Loire, le taux de participation au second tour des élections municipales dans le département s’élève à 38,67 % à 17 heures. Pour rappel, le taux de participation aux élections municipales de 2014 était de 59,17 % à la même heure.