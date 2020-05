TRIBUNAL DE CHALON - Elle s’est bouclée dans ses toilettes. De là elle a alerté un ami. L’ami a fait le 17. (2)

Cet homme de bientôt 70 ans placé en détention provisoire le 22 avril, et maintenu incarcéré le 23 par décision du tribunal en attendant d’être jugé ce jeudi 7 mai, n’a pas pu produire les pièces qu’il avait promises. « Le confinement », expliquera maître Bernard. « On ne m’a pas autorisé à appeler mon ex-femme en Belgique », dit le prévenu. Il est poursuivi pour violences sur sa compagne chalonnaise, à deux reprises (fin 2018, et le 20 avril dernier).

On peut lire ici les éléments du dossier : https://www.info-chalon.com/articles/faits-divers/2020/04/24/43955/tribunal-de-chalon-elle-s-est-bouclee-dans-ses-toilettes-de-la-elle-a-alerte-un-ami-l-ami-a-fait-le-17/

Le discours de ce monsieur n’a pas changé : « J’espère avoir une condamnation avec sursis, parce que j’ai presque 70 ans et que mon casier judiciaire est vierge. Je voudrais commencer un traitement en Belgique le plus vite possible. »

Le parquet a requis une peine avec sursis probatoire. Le tribunal déclare le prévenu coupable de violences envers sa compagne (blessure de 3 cm à la tempe, à une joue, à la mâchoire, à la langue, au bras, au thorax, à la cuisse – les policiers l’ont trouvée en sang, et elle a eu très, très peur. Monsieur avait un taux d’alcoolémie de presque 2 grammes), et le condamne à 9 mois de prison assortis d’un sursis probatoire de 2 ans. Interdiction de tout contact avec la victime, interdiction de paraître à son domicile. Obligation de soins.

L’homme comprend qu’il reste en prison : « Est-ce qu’un appel est possible ? » Le président lui explique qu’il va sortir de prison. « Quand ? – Aujourd’hui. »

Ce monsieur n’a pas pu produire une attestation d’hébergement mais soutient mordicus que son ex-seconde épouse l’accueillera sans la moindre difficulté. Soit. Il lui faudra néanmoins la contacter, puis qu’elle fasse la route jusqu’ici pour le récupérer et le remmener en Belgique. Soit.

FSA